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鍾南山：新冠病毒屬局部爆發 一週至十天達高峰

2020-01-28 22:52中央社 台北28日電

中國官媒新華社今晚公布國家衛健委高級別專家組組長鍾南山專訪影片。他表示，目前新型冠狀病毒疫情仍屬局部爆發狀態，可能會在一週或10天左右達到高峰，屆時就不會再大規模增加。

鍾南山在影片中指出，新型冠狀病毒在中國大陸的疫情屬於「局部爆發」狀態，如今已採取全國範圍活動管制、衛教措施等，應該不會出現像嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時的即期爆發狀況。

他強調，很難估計疫情甚麼時候達到高峰，初步推測可能在一週或10天左右達到，後續就不會有大規模增加。

鍾南山認為，中國大陸民眾在外過春節已經10多天了，若有感染病毒「發病的都在當地治療了，沒發病也就沒病」，因此春運返運不會有大問題。但從武漢出去的，以及返回武漢的仍要特別注意。

他表示，發燒仍是感染的典型症狀，因此在機場、鐵路進行的常規體溫排查仍是必要的。至於潛伏帶病毒者則屬於少數，「有多大的傳染性仍要打個問號，沒有人能給一個肯定答案」，需要進一步研究。

鍾南山也提到，這次的新型冠狀病毒最早發現在一種蝙蝠身上，很有可能類似SARS，是透過中間宿主再傳染給人類，不過目前中間宿主尚未明確。

他坦言，目前仍沒有一個完全有針對性的藥物能因應新型冠狀病毒，但現在的生命維持技術相較17年前SARS期間，已提高許多，死亡率肯定會再降低。醫院除了配備傳染病專家，還要配備重症醫療專家，才有可能更好地搶救病人。

現年83歲的鍾南山是中國工程院院士、知名傳染病學專家。2003年中國爆發SARS期間，他曾否定官方關於「典型衣原體是非典型肺炎（中國對SARS的稱呼）病因」的觀點，為視為扭轉疫情的關鍵，因而被冠上「抗擊非典第一功臣」稱號。

中國大陸各地爆發爆發新型冠狀病毒疫情後，中國科技部於1月21日召開「新型冠狀病毒聯防聯控工作機制科研攻關組第一次會議」，會中宣布成立以鍾南山為組長、14名專家組成的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制科研攻關專家組。

武漢肺炎肺炎

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