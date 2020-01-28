親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

整理包／武漢肺炎肆虐！日本出現首例境內感染 疫情、預防方法一次看

口罩禁出口爭議 攤開數據「台進口貨9成來自陸」

數百台人受困湖北狀態堪憂 陸委會苦等陸方回應

2020-01-28 17:14中央社 台北28日電

湖北等武漢多個城市封城多日，至今仍有上百名台灣民眾受困武漢。圖為示意圖，非情境當...
湖北等武漢多個城市封城多日，至今仍有上百名台灣民眾受困武漢。圖為示意圖，非情境當事者。圖／法新社
分享

大陸湖北多個城市陸續封城，至今仍有上百名台灣民眾受困當地，陸委會表示，受困民眾陸續出現藥品短缺等問題，且陸方並未妥善照顧台灣人，無奈包機返台等問題仍得等陸方回應。

湖北等武漢多個城市封城多日，至今仍有上百名台灣民眾受困武漢。中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，有媒體詢問何時將協助在湖北的台商包機返台。

大陸委員會法政處長蔡志儒表示，截至目前共接獲158通民眾來電反映本人或有家人受困湖北，大多是短期性質出差、旅遊、探親等，均非長期經商居住。

蔡志儒說，這些台灣民眾在湖北沒有固定住所，人生地不熟，滯留當地無法返回，陸續出現藥品短缺，加上衛生醫療、環境堪慮，身體及精神狀況都令人擔憂。

他指出，陸委會早已透過既有兩岸管道，要求陸方照顧台灣民眾，陸方也表示在湖北的台灣民眾有獲得妥善照顧，但根據國人來電反映，陸方說法顯然和事實有所出入，呼籲陸方關切台灣民眾健康權益，至於何時才能協助受困台灣民眾返台，還得進一步等待陸方回應。

此外，也有媒體詢問武漢封城前有多達7000多人搭機到台灣的傳聞真偽。移民署國境事務大隊副大隊長吳嘉弘表示，7000多人這個數字疑似是根據航班運量推估，真實性有待查證，邊境自23日以來配合指揮中心公告事項，對於不符資格者均拒絕入境，約有400多人遭拒入，均在最短時間內安排離境。

行政院長蘇貞昌日前曾喊出，將以31日前讓所有陸客團全數離境為目標。交通部觀光局科長王興邦表示，目前在台的陸客團數量仍在統計當中，考量31日前出境相關事宜涉及航班安排以及各城市防疫情形，將以此為目標盡可能安排。

武漢肺炎肺炎陸客陸委會疫情

延伸閱讀

一插健保卡就跳出視窗 防隱匿旅遊史擴大湖北及...

湖北人飽受歧視！他氣不過追砍警察 大學生泣：...

廣東暖酒店 免費收留無家可歸武漢人

香港啟動對湖北防疫管制 一天禁510陸人入境

相關新聞

整理包／武漢肺炎肆虐！日本出現首例境內感染 疫情、預防方法一次看

2020-01-28 17:45

武漢肺炎「封城之歌」：疫情失控下的愛國大合唱

2020-01-28 17:45

大陸外長王毅稱：中國有能力、有資源戰勝武漢肺炎

2020-01-28 16:20

大陸疫情整理包／武漢肺炎疫情陷膠著 專家曝防疫成敗看這天

2020-01-28 17:49

湖北省列紅色旅遊警示區 其他省市為橙色警示區

2020-01-28 16:16

香港啟動對湖北防疫管制 一天禁510陸人入境

2020-01-28 15:52

疫情守不住！ 湖北黃岡緊急求助：要人、要錢、要物資

2020-01-28 15:36

抗疫組長李克強受習近平委託 到武漢慰問

2020-01-28 15:36

處理疫情無方 湖北官員一手遮天民怨難伸

2020-01-28 15:32

大陸武漢肺炎感染者年齡中位數為49歲

2020-01-28 15:08

可接觸傳染 中國：武漢肺炎診療建議採中西醫會診

2020-01-28 14:33

陸媒推肺炎最新疫情動態 病例地圖「武漢為中心」放射狀散布

2020-01-28 13:52

陸官方專家：武漢肺炎出現無症狀感染者

2020-01-28 13:26

武漢肺炎破106死：上海浙江「放假10日」攔截返工潮

2020-01-28 13:22

感染病例逾10萬？陸國家衛健委公布累計確診4510例

2020-01-28 12:00

搶時效 陸海關宣布防疫物資可快速放行

2020-01-28 11:12

陸新版抗疫方案 建立中西醫聯合會診

2020-01-28 10:59

陸官方指武漢肺炎病毒潛伏3-7天 重症病程可能沒發燒

2020-01-28 10:38

武漢肺炎湖北一日增1291例確診 累積上百人死

2020-01-28 10:25

上海人拒與發燒武漢人同機回國 旅客怒：不是同胞嗎？

2020-01-28 10:21

武漢肺炎死亡案例已106死確診超過4000例

2020-01-28 09:29

武漢抗疫發起開窗唱國歌 醫生疾呼危險快停

2020-01-28 09:20

比SARS傳染的快 陸官員：武漢肺炎病例恐6、7天就翻倍

2020-01-28 08:49

武漢肺炎死亡82例 大陸境內確診2947例

2020-01-28 08:40

北京首例武漢肺炎死亡 為50歲男性

2020-01-28 08:33

《科學》雜誌：武漢肺炎病毒起源地恐非華南海鮮市場

2020-01-28 01:01

確保零疫情 西藏宣布所有景區暫停接待遊客

2020-01-28 00:57

防控武漢肺炎 大陸春節放到2月2日

2020-01-27 22:53

港澳禁湖北居民入境

2020-01-27 22:51

突破！浙江、廣東成功分離出新型冠狀病毒毒株

2020-01-27 21:04

500萬人離開武漢去哪？陸媒曝：有7515人赴台灣

2020-01-27 20:10

澳門加強防疫 禁止來自與近期曾赴湖北旅客入境

2020-01-27 17:56

除了湖北 大陸這五省武漢肺炎確診病例也已破百

2020-01-27 17:31

中國收治武漢肺炎 興建醫院僅用16小時完工

2020-01-27 17:19

港大醫學院：武漢肺炎逾4萬人感染 整體疫情年中減退

2020-01-27 17:10

重回武漢肺炎起點！華南市場幕後老闆曝光

2020-01-27 17:00

給自己表現打80分 武漢市長：少出去是對全人類的貢獻

2020-01-27 16:11

武漢封城…300台灣人滯留

2020-01-24 01:53

武漢為何成肺炎爆點？

2020-01-24 01:22
看更多

熱門文章

500萬人離開武漢去哪？陸媒曝：有7515人赴台灣

2020-01-27 20:10

台灣增兩例武漢肺炎確診個案 赴陸旅遊疫情升級警告

2020-01-28 13:40

突破！浙江、廣東成功分離出新型冠狀病毒毒株

2020-01-27 21:04

整理包／武漢肺炎肆虐！日本出現首例境內感染 疫情、預防方法一次看

2020-01-28 17:45

大陸疫情整理包／武漢肺炎疫情陷膠著 專家曝防疫成敗看這天

2020-01-28 17:49

一圖看懂！靠這張疫情儀表板 追蹤武漢肺炎全球擴散地點

2020-01-27 19:35

中國收治武漢肺炎 興建醫院僅用16小時完工

2020-01-27 17:19

武漢肺炎／陸客來台限制對象擴大 新增在海外、港澳之陸籍人士

2020-01-27 19:07

WHO認錯：武漢肺炎全球風險應為「高」而非「中等」

2020-01-28 09:17

上海人拒與發燒武漢人同機回國 旅客怒：不是同胞嗎？

2020-01-28 10:21

《科學》雜誌：武漢肺炎病毒起源地恐非華南海鮮市場

2020-01-28 01:01

鎖定武漢肺炎可能接觸者 南投急送居家檢疫通知書

2020-01-27 19:00

童醫院定期消毒 被網友拍照誤報：武漢肺炎封院了

2020-01-27 21:18

武漢2自由行陸客在台確診武漢肺炎 同行者也發燒隔離

2020-01-28 15:20

政府即起每日釋600萬片口罩 一人限購3片

2020-01-28 14:48

監察院的屋頂閣樓 曾經藏有九個神秘牌位

2020-01-27 19:47

陸官方專家：武漢肺炎出現無症狀感染者

2020-01-28 13:26

陸官方指武漢肺炎病毒潛伏3-7天 重症病程可能沒發燒

2020-01-28 10:38

比SARS傳染的快 陸官員：武漢肺炎病例恐6、7天就翻倍

2020-01-28 08:49

沒買到整盒口罩 明天要趁早到華新生活館拿號碼牌

2020-01-27 19:21

馬英九在台南 大讚賴清德的救援說「有勇氣和愛心」

2020-01-28 10:07

陳時中籲政治人物 莫挑釁戴口罩的防疫原則

2020-01-27 19:34

武漢肺炎死亡案例已106死確診超過4000例

2020-01-28 09:29

抵台被禁入境 陸客拿下口罩飆罵地勤：有人情味嗎

2020-01-28 07:53

日本首例境內感染！沒去過武漢者感染武漢肺炎

2020-01-28 17:20

德國、柬埔寨淪陷／出現武漢肺炎首個確診案例

2020-01-28 08:14

武漢肺炎湖北一日增1291例確診 累積上百人死

2020-01-28 10:25

已與陸協調從武漢撤走台人？ 國台辦：與事實情況不符

2020-01-28 13:34

英國研究：武漢肺炎恐有多個疫源地 病毒不知道來自哪裡

2020-01-27 22:00

影／鎮瀾宮抽出國運籤 ：中籤 產業倍受挑戰衝擊

2020-01-27 23:51

口罩管制出口 出境旅客每人限帶5盒

2020-01-27 18:42

兩國中生亂傳武漢肺炎假訊息 小心最高可罰300萬

2020-01-27 22:49

罷韓領第二階連署格式 領銜人：韓國瑜是高雄的病毒

2020-01-28 10:50

電腦模擬武漢肺炎會死6500萬人？ 醫：未考量防疫措施

2020-01-28 12:47

武漢抗疫發起開窗唱國歌 醫生疾呼危險快停

2020-01-28 09:20

金芭黎疑似個案呈陰性反應 防疫專家憂恐有漏網之魚

2020-01-27 18:44

影／陸軍584旅官兵獻愛心 幫93歲老榮民整修破屋

2020-01-27 21:25

為何柯文哲下令開始戴口罩？黃珊珊說有這三個考量

2020-01-28 11:49

武漢肺炎國際再增新病例 日泰包機撤僑只等中國點頭

2020-01-27 21:59

口罩禁出口爭議 攤開數據台進口貨9成來自中國

2020-01-28 16:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top