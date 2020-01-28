抗疫組長李克強受習近平委託 到武漢慰問

中國總理李克強27日在武漢武商超市，察看商品供應和價格情況，並與購物群眾交談，鼓勵大家要有信心。 (新華社) 分享 facebook 隨著「武漢肺炎」疫情升溫，疫情重災區武漢市於1月23日上午10時「封城」，身兼「中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」組長的中國總理李克強，27日到武漢探望第一線醫護人員。他是武漢「封城」以來到當地的中共最高決策層級官員。

官方媒體27日上午就李克強赴武漢發出簡短的報導，據「中國政府網」，27日農曆正月初三，受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、國務院總理、中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強來到武漢，考察指導疫情防控工作，看望慰問患者和奮戰在一線的醫護人員。

現場圖片顯示，李克強身穿防護服，戴口罩與醫護人員交談，表達慰問。他還到達武漢「火神山」醫院施工現場，與建築工人說：「跟時間賽跑，盡快把這個醫院按時建起來投入使用。」

但李克強說，「快不代表著沒有質量，建成的工程一定是確實具有傳染病防治功能的，而且工程質量安全第一」。

此外，李克強也到武漢當地超市瞭解市場供應，並對市民表示：「你們放心！一定要保證武漢的物資供應。中國的物資供應是充足的，武漢的物資供應我們是有能力保障的。保障供應、而且要穩定物價，特別是你們日常用的。」

此前一天，李克強主持召開應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議。會議要求，各級政府要深刻認識疫情防控的嚴峻形勢，把疫情防控作為當前最重要的工作來抓，有效遏制疫情蔓延。

會議強調，要突出重點，進一步加強湖北省和武漢市疫情防控。要強化患者救治，最大限度降低死亡率。要及時公開透明發佈疫情防控信息，對緩報、瞞報、漏報的要嚴肅追責。主動回應社會關切。做好疫情防護知識宣傳。加強與世界衛生組織及有關國家和地區的溝通合作。