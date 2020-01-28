處理疫情無方 湖北官員一手遮天民怨難伸

面對武漢肺炎疫情不斷擴散，中國民怨四起，但因為傳媒為官有，網路又設審查機制，網民鋪天蓋地的憤怒無法直接表達，只好設想種種拐彎抹角的方式來嘲諷、咒罵，其中湖北省官員已成為眾矢之的；但武漢市長周先旺表示，北京對他設限，別說明致病原冠狀病毒的威脅，言下之意在北京應為究責性闕如，負起部分責任。

「華爾街日報」報導，這些天中國官媒播出大量畫面，讚美奔赴疫區醫護人員英勇奉獻，還配上振奮人心的背景音樂。但透過社群媒體追蹤武漢肺炎危機，會看到完全不同的東西：嘲諷政府官員的辛辣評論突然在網上暴紅、悲傷地描述家人染病沒獲救診、相片顯示醫院走廊塞滿病人，其中有些顯然已經病故。

網上的批評聲浪排山倒海，網民又各逞巧思，比如有人用「川普」來代稱中國國家主席習近平，還有把武漢肺炎疫情比擬成1986年前蘇聯的車諾比核電廠事故，都讓官方難以控制訊息散布。

最近幾天，武漢市官員戴口罩的方式錯誤，批評的箭頭立馬叢集射來。官員讀稿結結巴巴，令網民鄙視。周先旺26日對官媒講話時，有民眾評論說，「病毒如果公平的話，請別放過這個廢人吧。」

周先旺接受國營媒體採訪時，即時轉播的畫面馬上塞滿彈幕，其中有人寫道，「住嘴吧。我們只想知道你何時辭職。」

但周先旺利用中央電視台採訪時，把外界批評武漢處理病毒不當的聲浪推回去，他說法規綁住他的手，要北京批准才能公布敏感資訊。周先旺說，身為地方政府官員，他取得這種資訊後，還得請示中央批准才能公布，人民目前並不知道這件事。

華爾街日報認為，周先旺小心翼翼，想把外界責難轉移給中央高層，適足以反映地方官員近些年來的私下抱怨，對習近平從上而下、鐵腕領導風格的不滿。