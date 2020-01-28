可接觸傳染 中國：武漢肺炎診療建議採中西醫會診

中國國家衛健委官網指出，救治武漢肺炎病患時，可積極發揮中醫藥作用，採中西醫聯合會診。 中新社 分享 facebook

中國國家衛健委官網27日發布新型冠狀病毒診療方案（試行4版）稱，病毒主要經呼吸道飛沫傳播，也可經接觸傳播，潛伏期不超過14天；救治時可積極發揮中醫藥作用，採中西醫聯合會診。

中國國家衛生健康委員會與國家中醫藥管理局27日在官網公布「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案」第4版指出，新型冠狀病毒（2019-nCoV）與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的同源性達85%。

在病情部分，方案稱，潛伏期一般3至7天，最長不超過14天。老年人及本身有疾病人士感染後病情較重，兒童及嬰幼兒也有發病，但兒童病例症狀相對較輕；在醫療救治時可加強中西醫結合，促進醫療救治取得良好效果。

至於目前出院病患所占比例小的原因，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺今天上午在「醫療隊支援湖北抗擊新型冠狀病毒」記者會表示，目前疫情病例大幅度增加，應是最近一段時間，病人處於住院治療和恢復時期。

李興旺指出，就臨床病例看，輕症病人在一週左右會逐漸恢復，偏重症病人可能需要2週甚至更長時間；出院標準是症狀基本緩解、體溫正常，再做兩次核酸檢測陰性、確定沒有傳染性才能出院，隨著時間延長，出院數據可能會逐漸增加。

在疫情特點，李興旺表示，病人的早期臨床症狀是以發燒、無力、乾咳為主，有一部分嚴重病人出現呼吸困難甚至呼吸衰竭，以及原有基礎疾病加重；隨著近期輕症病例增多，有一部分病人並沒有肺炎表現，只有輕度發燒或偶有乾咳。