防控武漢肺炎 大陸春節放到2月2日

嚴控武漢肺炎疫情，大陸各地總動員。圖為上海醫務人員在高速道路口排查入滬車輛，並對車內人員進行體溫檢測與登記。 （中新社） 分享 facebook

全球武漢肺炎確診病例持續增加。據大陸國家衛健委統計，截至昨晚九時，大陸確診病例達二八五四例，死亡八十一例，北京出現女嬰確診，也出現首位染病過世的武漢官員；香港昨確診一例，累計增至八例，澳門也新增第六例；美國再增兩例，馬來西亞、南韓及泰國新增一例。

大陸國家主席習近平昨再指示，全面落實聯防聯控措施，堅決打贏疫情防控阻擊戰。大陸總理李克強昨也到武漢探望第一線醫護人員，是武漢「封城」以來到當地的中共最高決策層級官員。

大陸國務院辦公廳還宣布，延長今年春節假期至二月二日，二月三日起正常上班。大陸A股春節後的開市時間，也延後至二月三日。

北京昨再新增五起確診病例，年齡最小是一名九個月大女嬰，該女嬰有湖北省的接觸史。武漢市民族宗教事務委員會正局級官員王獻良前天去世，是首名因感染武漢肺炎去世的大陸官員。湖北商務廳副廳長黃謀宏日前也據報被確認感染武漢肺炎。

香港大學醫學院長梁卓偉昨說，截至廿五日，估算武漢應有不少於二點五萬人確診，加上仍處於潛伏期、未發病的個案，預料武漢已有四點四萬人感染。而病毒的基本繁殖率為二點一三，代表疫情每六點二天就會倍增。他評估，整體疫情會在四、五月「見頂」（大爆發），至六、七月慢慢減退。

中國疾病預防控制中心在病毒溯源中取得階段性進展，首次從武漢華南海鮮市場的五八五份環境樣本中，檢測到卅三份樣品含新型冠狀病毒核酸，顯示該市場環境存在大量新型冠狀病毒「2019-nCoV」。

美國撤僑包機廿八日自武漢飛舊金山，法國包機預定本周撤僑，日本和泰國也宣布備妥包機，只等中國大陸外交部同意，便可立即飛往武漢撤僑，澳洲、德國、斯里蘭卡等也正安排撤僑。泰國移民局說，受疫情影響而滯留該國的外國旅客，若因此簽證過期，不必繳罰金。