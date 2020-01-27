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重回武漢肺炎起點 華南市場幕後老闆曝光

重回武漢肺炎起點！華南市場幕後老闆曝光

2020-01-27 17:00香港01 布藍

華南海鮮市場名義上是海鮮市場，但實際上卻是個綜合市場。圖／中新社
華南海鮮市場名義上是海鮮市場，但實際上卻是個綜合市場。圖／中新社
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武漢肺炎疫情持續引發關注，中國疾控中心於近日在病毒溯源研究中取得進展，證實武漢華南海鮮市場存在着大量新型冠狀病毒。同時，該市場幕後老闆遭起底。

據央視新聞1月26日報道，中國疾控中心首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，併成功在陽性環境標本中分離病毒，提示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。

據悉，檢測出陽性的樣本分布在華南海鮮市場的22個攤位和1個垃圾車，其中93.9%的陽性標本分布在華南海鮮市場的西區。

經調查發現，華南海鮮市場名義上是海鮮市場，但實際上卻是個綜合市場。華南海鮮市場西區存在野生動物交易，尤其是西區的七街和八街靠近市場內部的區域存在多家野生動物交易商鋪，而這一區域的陽性標本也比較集中，佔全部陽性樣本的42.4%。因此，高度懷疑此次疫情與野生動物交易有關。

另據武漢官方此前通報，肺炎疫情出現首例死者，該名男性常年在華南海鮮市場採購貨物。 他因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病，經治療後，於1月9日晚多病併發，呼吸循環衰竭死亡。

稍早前，《中國經營報》引述武漢市市場監督管理局稱，華南海鮮市場曾有多家商戶售賣虎斑蛙、蛇、刺蝟等動物，四川成都《紅星新聞》也曾引述商戶稱，市場內有幾家賣野味的，有野雞、蛇等多個品種。

國家衛健委專家組成員高富也於近日稱，「實際上它（華南海鮮市場）有非法經營的野生動物，我們從非法經營野生動物的攤位，通過環境樣本的檢測，找到了病毒的基因組。」

華南海鮮市場實際隸屬於武漢華南置業集團有限公司，其法定代表人為余甜，股東余其澤，是余甜的弟弟。余甜據傳與官員之子結婚。其父親余祝生被當地社會人士成為「大哥」，但人們更多知曉的則是其前妻趙紅，趙紅曾在1999年至2006年之間管理過華南海鮮市場。

余祝生、趙紅的親屬在接受採訪時表示，2019年10月26日，余祝生和趙紅去民政局辦的離婚證，但實際情況是，他們分居十幾年了，趙紅沒有參與企業管理十幾年了。

該親屬認為，當時趙紅管理期間，華南海鮮市場還是很不錯的。「非典、禽流感時期，每天消毒，一起（傳染）都沒有發生，這個你可以找工商部門核實。」

據天眼查資料，上述余甜及其家人，實際控制企業多達50多家，除了大量企業在武漢註冊外，在北京、上海、天津、西安也有註冊企業。這些企業涉及房地產、建築、物業、典當、傳媒等多個領域。

其中，1994年註冊成立的武漢市華南樁基有限公司，系余氏家族最早企業。但趙紅、余祝生，在近年多次工商變更後，漸漸從企業董監高信息中淡出，余甜則開始顯名。

該親屬認為，當時趙紅管理期間，華南海鮮市場還是很不錯的。圖翻攝自微博
該親屬認為，當時趙紅管理期間，華南海鮮市場還是很不錯的。圖翻攝自微博
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延伸閱讀：

【武漢肺炎】最新檢測結果：華南海鮮市場存在大量新型冠狀病毒

【武漢肺炎】病毒疑來自野味　華南海鮮市場被揭曾售活孔雀梅花鹿

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎肺炎疫情海鮮

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