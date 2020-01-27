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多區藥房驚見來歷不明口罩 網友：小心是假貨！

2020-01-27 09:42香港01 記者謝茜嘉／報導

樓主指，自從踢爆「救救口罩」出現假貨後，不少藥房也同時出奸招賺到底，以類似保鮮膠...
樓主指，自從踢爆「救救口罩」出現假貨後，不少藥房也同時出奸招賺到底，以類似保鮮膠袋盛載數十個不明來歷的口罩，並向客人稱因為廠商製作時太趕急而未有入盒。（fb群組「香港人的飲食購物天地」圖片）
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武漢疫情持續擴散，港人紛紛搶購口罩，部份藥房趁着搶購潮更售賣不明來歷的口罩，令一般市民隨即人心惶惶。有網民最近更發現，各區某部份藥房竟以高價出售包裝差劣的口罩，他們聲稱因為製造商趕時間而未有為口罩入盒，變相僅以膠袋裝起。網民紛紛鬧爆藥房乘機賣劣質口罩賺「國難財」，批評行為極黑心，「要抵制啦」。

該網民最近於facebook群組「香港人的飲食購物天地」上載相片，表示發現部份地區的藥房不但趁着近期的口罩搶購潮而坐地起價，更有藥房竟出售來歷不明的口罩。

樓主指，自從踢爆「救救口罩」出現假貨後，不少藥房亦同時出奸招賺到盡，以類似保鮮膠袋盛載數十個不明來歷的口罩，並向客人訛稱因為廠商製作時太趕急而未有入盒。如果客人購買才會給予紙盒。樓主稱家人的朋友一時未為意而中伏，拆開後才發現口罩非常薄身。

有網民更影到這些在藥房售賣的口罩僅以橙色價錢牌寫上「台灣制（製）」、「高效防菌，三層保護，獨立包裝」等字眼，售價150港元，也算昂貴。

不少網友怒轟藥房行為黑心，為了賺錢無所不用其極，「這些口罩未用已被污染」、「可能是假貨重新包裝」、「這麼無良」、「給整盒你都可以假，藥房信不過啦」。

有網友甚至懷疑是二手口罩，「救救口罩...可能真係垃圾桶執返嚟」、「可能真是垃圾桶撿回的」、「小心是二手口罩」。有網友提醒，除了查明來源及認證，部份口罩包裝也印有最佳使用日期，如果過期就最好直接扔掉。

有網友更拍到這些在藥房售賣的口罩僅以橙色價錢牌寫上「台灣制（製）」、「高效防菌，...
有網友更拍到這些在藥房售賣的口罩僅以橙色價錢牌寫上「台灣制（製）」、「高效防菌，三層保護，獨立包裝」等字眼，1包50個售價150港元，也算昂貴。（fb群組「香港人的飲食購物天地」圖片）
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延伸閱讀：

【武漢肺炎】防黑心商人二次販賣　韓紅籲丟棄前剪碎口罩

【武漢肺炎】口罩周圍丟等於白戴　醫生提6大脫口罩注意事項

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎肺炎

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