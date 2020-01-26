親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

雙北口罩搶購潮 有婦人狂掃200片、有人跑數間買不到

李克強任武漢肺炎防疫小組長 擬延長春節假寒假

2020-01-26 21:37中央社 台北26日電

中國國務院總理李克強。 中新社
中國國務院總理李克強。 中新社
分享

中共新成立的「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」今天首度開會。新華社報導，中國國務院總理李克強是這一小組的組長，而非總書記習近平；副組長由政治局常委王滬寧擔任。

根據報導，領導小組會議提到，要及早做好春節假期後疫情防控安排，採取適當「延長春節假期、調整學校開學時間、支持網上辦公」等措施，減少人員流動。

中國疾控中心主任高福今天下午在國新辦記者會後也表示，鼓勵把假期（春節假期、寒假）適當延長，且正在提出建議，但仍要看事態的發展。他並表示，「建議居家隔離，不要急急忙忙回來」。

報導指出，今天的領導小組會議主旨是「貫徹習近平總書記重要講話和中央政治局常委會會議精神，進一步部署疫情防控工作」。

會議強調，要優先保障湖北省和武漢市防控急需的醫護力量和防護服、口罩等物資，確保居民生活必需品供應，物資調運實行綠色通道。

同時，湖北省和武漢市要層層落實責任，加快建設集中收治醫院，改造飯店作為隔離區，做好發熱病人及時診治，防範發生次生問題。

此外，要加強醫護人員輪換和防護，緩解他們的身體和心理壓力。嚴格做好城鄉結合部、省市邊界人流進出管理，做到「外防輸出、內防擴散」。

會議要求，農村醫療衛生條件薄弱，農民工大批返鄉，要高度重視農村疫情防控，充分發揮基層組織和村醫作用，強化群防群控；並要嚴厲打擊防控物資囤積等行為。各級政府財政要充分保障疫情防控、患者救治等經費。

會議還指出，要最大限度降低死亡率，加緊研究已治癒病例，完善診療措施，加強醫護人員培訓。集中專家和科研人員，吸引社會力量參與，展開聯合攻關，力爭「疫苗研發儘快取得突破」；對緩報、瞞報、漏報疫情行為要嚴肅追責。

武漢肺炎肺炎李克強春節寒假

延伸閱讀

談武漢肺炎 李克強：須有力遏制疫情蔓延

李克強要求加強港澳台防疫合作

遏制武漢肺炎疫情 李克強首提加強與台灣溝通合...

陸吸引外國專家 喊擴大開放

相關新聞

整理包／武漢肺炎全球逾2000例 台日皆確診4例！疫情、預防方法一次看

2020-01-26 20:26

武漢肺炎確診人數「不合邏輯」 評論員：北京掌控

2020-01-26 21:27

防堵武漢肺炎 李克強：緩報、瞞報、漏報疫情的要嚴肅追責

2020-01-26 21:42

武漢封城因應肺炎疫情 街道與超市貨架空蕩蕩

2020-01-26 21:11

整理包／武漢肺炎疫情警報 陸各地最新狀況＆因應措施

2020-01-26 18:40

防武漢肺炎擴散 河北省停駛跨省跨市客運車

2020-01-26 18:38

武漢肺炎大陸確診病例已達2033例 死亡56例

2020-01-26 17:59

北京宣布 大中小學幼兒園延期開學

2020-01-26 17:00

武漢封城／滿大街寂寞 武漢人隔空拜年互道珍重

2020-01-26 16:59

湖北每天需10萬件防護服 大陸日產僅3萬套

2020-01-26 16:32

武漢肺炎潛伏期也具傳染性 陸官員：防控力度要再加強

2020-01-26 16:23

「緊緊盯住武漢」 陸官方稱肺炎疫情防控正在關鍵期

2020-01-26 15:54

武漢疫情嚴峻口罩量不足 陸官員：全面復工生產

2020-01-26 15:34

肺炎疫情嚴峻 陸近萬名醫護、救援隊正趕赴武漢救援

2020-01-26 15:19

廣東也下「蒙面令」 公共場所不戴口罩將被罰

2020-01-26 15:06

林鄭月娥向北京求援 希望大陸提供口罩

2020-01-26 14:50

才宣布就轉彎？廣東汕頭市收回「封城」通告

2020-01-26 14:48

大陸專家估計 還要20天武漢肺炎疫情才會減緩

2020-01-26 14:12

美國駐武漢總領館人員撤離 陸外交部：將協助

2020-01-26 13:40

武漢肺炎疫情擴散 中國網友要究責地方官

2020-01-26 12:30

野味市場死灰復燃 專家：中國沒能從SARS疫情學到教訓

2020-01-26 12:26

武漢肺炎破2千：美專機撤武漢！廣東汕頭「封城」阻返工

2020-01-26 12:11

內部曝光！網友實拍武漢封城24小時後生活：已成空城

2020-01-26 12:09

大陸宣布 武漢肺炎一旦出現社區傳播可實施封鎖

2020-01-26 11:32

武漢肺炎疫情擴大！廣東省汕頭市宣布「封城」

2020-01-26 11:23

新增3例武漢肺炎 澳門確診總數達5例

2020-01-26 10:55

「首都保衛戰」升級 北京天津暫停省際客運進出

2020-01-26 10:20

為防疫天津下令公務人員結束假期 27日零時前返回

2020-01-26 10:18

大陸各地圍城自保 天津也將暫停省際長途客運

2020-01-26 09:46

武漢肺炎進入加拿大多倫多 當局清查接觸史

2020-01-26 09:23

北京證實3醫護感染「武漢肺炎」 2人到過武漢

2020-01-26 09:18

疫情暴增 大陸武漢肺炎56死、確診病例逼近2000例

2020-01-26 09:03

武漢肺炎疫情 中國死亡人數增至54、確診病例1610起

2020-01-26 08:45

學者警告：全球任何一個城市都可能成為另一個武漢

2020-01-26 08:39

內地人踴躍捐物資 武漢醫院：口罩幾乎無符合標準的

2020-01-26 08:14

英專家：武漢肺炎當前傳播速率 平均傳染2至3人

2020-01-26 05:48

獨／武漢仍有兩千台商 海基會函請海協會准以包機撤離

2020-01-25 23:10

陸兩女童確診、出現首名病逝醫師

2020-01-25 23:06

武漢封城日記／隔空問診拜年 滿大街的寂寞

2020-01-25 23:02
看更多

熱門文章

整理包／武漢肺炎全球逾2000例 台日皆確診4例！疫情、預防方法一次看

2020-01-26 20:26

武漢肺炎防疫 韓國瑜宣布高市提升為一級開設

2020-01-25 22:48

台中男武漢返台吃團圓飯 竟趴趴走還拒絕市府訪視

2020-01-26 13:49

我第4例武漢肺炎確診個案 北部50多歲婦人有武漢旅遊史

2020-01-26 20:02

再添一例！ 疾管署：武漢肺炎確診個案共4例

2020-01-26 19:48

疫情暴增 大陸武漢肺炎56死、確診病例逼近2000例

2020-01-26 09:03

武漢肺炎疫情擴大！廣東省汕頭市宣布「封城」

2020-01-26 11:23

武漢肺炎疫情恐有變數 疾管署晚間7:40將開記者會

2020-01-26 18:50

內部曝光！網友實拍武漢封城24小時後生活：已成空城

2020-01-26 12:09

獨／武漢仍有兩千台商 海基會函請海協會准以包機撤離

2020-01-25 23:10

武漢居民飛大阪躲肺炎 日網友批：現在就回去！

2020-01-26 16:56

整理包／武漢肺炎疫情警報 陸各地最新狀況＆因應措施

2020-01-26 18:40

再不走就「死刑」！ 英政府傳緊急規劃武漢撤僑

2020-01-26 11:03

才宣布就轉彎？廣東汕頭市收回「封城」通告

2020-01-26 14:48

流行疫情指揮中心記者會 金芭黎女員工初驗為陰性

2020-01-26 11:47

台商患武漢肺炎還到舞廳 法務部：即刻偵查依法究責

2020-01-26 01:14

武漢肺炎確診病患未自我管理 高市急尋接觸過的民眾

2020-01-26 02:53

再隔離！北京半封城 武漢私車城中禁行

2020-01-25 22:59

大陸專家估計 還要20天武漢肺炎疫情才會減緩

2020-01-26 14:12

武漢肺炎是否如SARS危險 專家：言之過早

2020-01-25 22:30

台中男自武漢返台趴趴走 須居家隔離14天違者最高罰15萬

2020-01-26 16:32

武漢肺炎蔓延北京防疫升級 展開「首都保衛戰」

2020-01-25 21:36

蔡正元追加轟口罩政策 陸改天找碴台灣只能摸摸鼻子

2020-01-26 08:37

學者警告：全球任何一個城市都可能成為另一個武漢

2020-01-26 08:39

又見武漢歸台男到處趴趴走 疾管署：已掌握

2020-01-26 14:24

澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人負壓病房隔離

2020-01-26 02:17

非SARS進化版 大陸專家：武漢肺炎是一種全新的病毒

2020-01-26 13:52

武漢肺炎防疫 移民署停發小三通落地簽

2020-01-26 15:24

台中男自武漢返國趴趴走傳住家被撒冥紙 警：加強巡邏

2020-01-26 18:25

全球武漢肺炎病例破1,400例 遍及14個國家和地區

2020-01-25 23:11

台商沒戴口罩...你從哪回？坐檯女一問嚇壞就醫

2020-01-25 23:09

內地人踴躍捐物資 武漢醫院：口罩幾乎無符合標準的

2020-01-26 08:14

加州發現首例武漢肺炎病例 證實患者曾去武漢

2020-01-26 16:12

臉書粉絲破百萬 羅智強宣布參選2022台北市長

2020-01-26 13:23

大陸宣布 全國旅行社團隊遊即日起全部暫停

2020-01-25 22:20

林鄭月娥向北京求援 希望大陸提供口罩

2020-01-26 14:50

染病台商沒戴口罩就來喝酒消費 金芭黎舞廳全面消毒

2020-01-26 09:28

【即時短評】江啟臣參選黨主席 結束黨大咖領導時代

2020-01-26 00:55

防治武漢肺炎 高雄的醫學中心和市立醫院嚴管進出

2020-01-26 00:06

防武漢肺炎 疫情中心祭重罰：違反居家隔離將強制隔離

2020-01-26 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top