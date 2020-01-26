武漢肺炎確診人數「不合邏輯」 評論員：北京掌控

武漢肺炎持續擴散，截至26日中國官方公布累計確診病例約2000例，死亡50餘人。 法新社 分享 facebook

武漢肺炎持續擴散，截至目前中國官方公布累計確診病例約2000例，死亡50餘人，但沒公布疑似病例，有海外華人評論員認為，由北京掌控的確診程序繁複費時，真正感染人數遠高於官方公布的數據。

網名「財經冷眼」的獨立財經評論人士25日上傳影片分析，武漢23日上午封城時，官方公布的確診人數不到1000、死亡人數不到30，人口達1100萬的武漢為此封城「不合邏輯」。

評論引述公開實名揭露感染人數的湖北航天醫院醫師胡電波的話指出，彙總後統計總發熱（發燒）人群為10萬人。此一數字呼應協和醫院一名醫生與海外學者的預估。

影片接著提到，武漢疫情曝光後，官方在1月8日就公布病毒全部基因序列，並且很快就開始生產檢測試劑。但礙於官方流程規定，確診數字一直維持很低。

影片引述匿名專家分析，武漢肺炎採取3個步驟進行確診，首先需要當地醫院的測試為陽性，其次需要有專家組臨床診斷的結論，最後還得送樣本到北京的中央疾控中心，經第2次檢測為陽性，才算確診。這個過程在最理想的狀態之下，需要3到5天。

評論說，這些規定看似嚴謹，「目的其實是要把確診診斷權收歸北京」。也就是說，確診人數完全由國家疾控中心判定，不是由地方說了算。

經國家疾控中心認可，病患才會被列入武漢肺炎患者名單，接受隔離和免費治療；若疾控中心不認可，病患可能到死亡都只是疑似患者，一切醫療費用自行承擔。

評論說，這說明了為何有很多疑似患者湧入醫院尋求確診，導致醫療資源不堪負荷的狀況。

評論說，在正常情況下，這個診斷標準其實可以應付，但如果疫情出現爆發式的升高，這個機制就帶來一個大問題：人為製造的傳染源。

也就是政府瞞報疫情，導致武漢當地防疫部門動作遲緩，民眾防範意識淡薄。加上病毒的傳染性增強，結果就造成在極短時間內出現大量發燒的疑似病人。這些病人始終得不到確診，於是展開漫長等待，也無法得到有效的隔離和治療。

評論說，結果就是疫情數據的低估；大量疑似武漢肺炎病患得不到及時的隔離和治療，為了治病還得每天在各大醫院之間奔波，成為一個一個移動的傳染源，不斷感染更多無辜的人。疑似病人愈多，確診的過程就拉得愈長。

評論指出，武漢市當局始終沒有公布疑似患者的人數，這可說是官方的不作為，官方不發布數據，外界只能採取民間對於感染人數的說法。

評論說，真實的數據「可能更恐怖」，因為現在很多感染者沒有症狀，潛伏期尚未結束。一旦潛伏期結束，可能後面還有爆發的高潮。