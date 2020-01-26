親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

雙北口罩搶購潮 有婦人狂掃200片、有人跑數間買不到

武漢肺炎確診人數「不合邏輯」 評論員：北京掌控

2020-01-26 21:27中央社 台北26日電

武漢肺炎持續擴散，截至26日中國官方公布累計確診病例約2000例，死亡50餘人。...
武漢肺炎持續擴散，截至26日中國官方公布累計確診病例約2000例，死亡50餘人。 法新社
分享

武漢肺炎持續擴散，截至目前中國官方公布累計確診病例約2000例，死亡50餘人，但沒公布疑似病例，有海外華人評論員認為，由北京掌控的確診程序繁複費時，真正感染人數遠高於官方公布的數據。

網名「財經冷眼」的獨立財經評論人士25日上傳影片分析，武漢23日上午封城時，官方公布的確診人數不到1000、死亡人數不到30，人口達1100萬的武漢為此封城「不合邏輯」。

評論引述公開實名揭露感染人數的湖北航天醫院醫師胡電波的話指出，彙總後統計總發熱（發燒）人群為10萬人。此一數字呼應協和醫院一名醫生與海外學者的預估。

影片接著提到，武漢疫情曝光後，官方在1月8日就公布病毒全部基因序列，並且很快就開始生產檢測試劑。但礙於官方流程規定，確診數字一直維持很低。

影片引述匿名專家分析，武漢肺炎採取3個步驟進行確診，首先需要當地醫院的測試為陽性，其次需要有專家組臨床診斷的結論，最後還得送樣本到北京的中央疾控中心，經第2次檢測為陽性，才算確診。這個過程在最理想的狀態之下，需要3到5天。

評論說，這些規定看似嚴謹，「目的其實是要把確診診斷權收歸北京」。也就是說，確診人數完全由國家疾控中心判定，不是由地方說了算。

經國家疾控中心認可，病患才會被列入武漢肺炎患者名單，接受隔離和免費治療；若疾控中心不認可，病患可能到死亡都只是疑似患者，一切醫療費用自行承擔。

評論說，這說明了為何有很多疑似患者湧入醫院尋求確診，導致醫療資源不堪負荷的狀況。

評論說，在正常情況下，這個診斷標準其實可以應付，但如果疫情出現爆發式的升高，這個機制就帶來一個大問題：人為製造的傳染源。

也就是政府瞞報疫情，導致武漢當地防疫部門動作遲緩，民眾防範意識淡薄。加上病毒的傳染性增強，結果就造成在極短時間內出現大量發燒的疑似病人。這些病人始終得不到確診，於是展開漫長等待，也無法得到有效的隔離和治療。

評論說，結果就是疫情數據的低估；大量疑似武漢肺炎病患得不到及時的隔離和治療，為了治病還得每天在各大醫院之間奔波，成為一個一個移動的傳染源，不斷感染更多無辜的人。疑似病人愈多，確診的過程就拉得愈長。

評論指出，武漢市當局始終沒有公布疑似患者的人數，這可說是官方的不作為，官方不發布數據，外界只能採取民間對於感染人數的說法。

評論說，真實的數據「可能更恐怖」，因為現在很多感染者沒有症狀，潛伏期尚未結束。一旦潛伏期結束，可能後面還有爆發的高潮。

武漢肺炎肺炎北京疫情患者

延伸閱讀

憂武漢肺炎疫情 法俄日韓急擬撤僑

整理包／武漢肺炎全球逾2000例 台日皆確診...

日本再增一確診 武漢肺炎病例增至4人

武漢肺炎大擴散 台商林瑞陽、張庭捐兩千萬人民...

相關新聞

整理包／武漢肺炎全球逾2000例 台日皆確診4例！疫情、預防方法一次看

2020-01-26 20:26

防堵武漢肺炎 李克強：緩報、瞞報、漏報疫情的要嚴肅追責

2020-01-26 21:42

李克強任武漢肺炎防疫小組長 擬延長春節假寒假

2020-01-26 21:37

武漢封城因應肺炎疫情 街道與超市貨架空蕩蕩

2020-01-26 21:11

整理包／武漢肺炎疫情警報 陸各地最新狀況＆因應措施

2020-01-26 18:40

防武漢肺炎擴散 河北省停駛跨省跨市客運車

2020-01-26 18:38

武漢肺炎大陸確診病例已達2033例 死亡56例

2020-01-26 17:59

北京宣布 大中小學幼兒園延期開學

2020-01-26 17:00

武漢封城／滿大街寂寞 武漢人隔空拜年互道珍重

2020-01-26 16:59

湖北每天需10萬件防護服 大陸日產僅3萬套

2020-01-26 16:32

武漢肺炎潛伏期也具傳染性 陸官員：防控力度要再加強

2020-01-26 16:23

「緊緊盯住武漢」 陸官方稱肺炎疫情防控正在關鍵期

2020-01-26 15:54

武漢疫情嚴峻口罩量不足 陸官員：全面復工生產

2020-01-26 15:34

肺炎疫情嚴峻 陸近萬名醫護、救援隊正趕赴武漢救援

2020-01-26 15:19

廣東也下「蒙面令」 公共場所不戴口罩將被罰

2020-01-26 15:06

林鄭月娥向北京求援 希望大陸提供口罩

2020-01-26 14:50

才宣布就轉彎？廣東汕頭市收回「封城」通告

2020-01-26 14:48

大陸專家估計 還要20天武漢肺炎疫情才會減緩

2020-01-26 14:12

美國駐武漢總領館人員撤離 陸外交部：將協助

2020-01-26 13:40

武漢肺炎疫情擴散 中國網友要究責地方官

2020-01-26 12:30

野味市場死灰復燃 專家：中國沒能從SARS疫情學到教訓

2020-01-26 12:26

武漢肺炎破2千：美專機撤武漢！廣東汕頭「封城」阻返工

2020-01-26 12:11

內部曝光！網友實拍武漢封城24小時後生活：已成空城

2020-01-26 12:09

大陸宣布 武漢肺炎一旦出現社區傳播可實施封鎖

2020-01-26 11:32

武漢肺炎疫情擴大！廣東省汕頭市宣布「封城」

2020-01-26 11:23

新增3例武漢肺炎 澳門確診總數達5例

2020-01-26 10:55

「首都保衛戰」升級 北京天津暫停省際客運進出

2020-01-26 10:20

為防疫天津下令公務人員結束假期 27日零時前返回

2020-01-26 10:18

大陸各地圍城自保 天津也將暫停省際長途客運

2020-01-26 09:46

武漢肺炎進入加拿大多倫多 當局清查接觸史

2020-01-26 09:23

北京證實3醫護感染「武漢肺炎」 2人到過武漢

2020-01-26 09:18

疫情暴增 大陸武漢肺炎56死、確診病例逼近2000例

2020-01-26 09:03

武漢肺炎疫情 中國死亡人數增至54、確診病例1610起

2020-01-26 08:45

學者警告：全球任何一個城市都可能成為另一個武漢

2020-01-26 08:39

內地人踴躍捐物資 武漢醫院：口罩幾乎無符合標準的

2020-01-26 08:14

英專家：武漢肺炎當前傳播速率 平均傳染2至3人

2020-01-26 05:48

獨／武漢仍有兩千台商 海基會函請海協會准以包機撤離

2020-01-25 23:10

陸兩女童確診、出現首名病逝醫師

2020-01-25 23:06

武漢封城日記／隔空問診拜年 滿大街的寂寞

2020-01-25 23:02
看更多

熱門文章

整理包／武漢肺炎全球逾2000例 台日皆確診4例！疫情、預防方法一次看

2020-01-26 20:26

武漢肺炎防疫 韓國瑜宣布高市提升為一級開設

2020-01-25 22:48

台中男武漢返台吃團圓飯 竟趴趴走還拒絕市府訪視

2020-01-26 13:49

我第4例武漢肺炎確診個案 北部50多歲婦人有武漢旅遊史

2020-01-26 20:02

再添一例！ 疾管署：武漢肺炎確診個案共4例

2020-01-26 19:48

疫情暴增 大陸武漢肺炎56死、確診病例逼近2000例

2020-01-26 09:03

武漢肺炎疫情擴大！廣東省汕頭市宣布「封城」

2020-01-26 11:23

武漢肺炎疫情恐有變數 疾管署晚間7:40將開記者會

2020-01-26 18:50

內部曝光！網友實拍武漢封城24小時後生活：已成空城

2020-01-26 12:09

獨／武漢仍有兩千台商 海基會函請海協會准以包機撤離

2020-01-25 23:10

武漢居民飛大阪躲肺炎 日網友批：現在就回去！

2020-01-26 16:56

整理包／武漢肺炎疫情警報 陸各地最新狀況＆因應措施

2020-01-26 18:40

再不走就「死刑」！ 英政府傳緊急規劃武漢撤僑

2020-01-26 11:03

才宣布就轉彎？廣東汕頭市收回「封城」通告

2020-01-26 14:48

流行疫情指揮中心記者會 金芭黎女員工初驗為陰性

2020-01-26 11:47

台商患武漢肺炎還到舞廳 法務部：即刻偵查依法究責

2020-01-26 01:14

武漢肺炎確診病患未自我管理 高市急尋接觸過的民眾

2020-01-26 02:53

再隔離！北京半封城 武漢私車城中禁行

2020-01-25 22:59

大陸專家估計 還要20天武漢肺炎疫情才會減緩

2020-01-26 14:12

武漢肺炎是否如SARS危險 專家：言之過早

2020-01-25 22:30

台中男自武漢返台趴趴走 須居家隔離14天違者最高罰15萬

2020-01-26 16:32

武漢肺炎蔓延北京防疫升級 展開「首都保衛戰」

2020-01-25 21:36

蔡正元追加轟口罩政策 陸改天找碴台灣只能摸摸鼻子

2020-01-26 08:37

學者警告：全球任何一個城市都可能成為另一個武漢

2020-01-26 08:39

又見武漢歸台男到處趴趴走 疾管署：已掌握

2020-01-26 14:24

澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人負壓病房隔離

2020-01-26 02:17

非SARS進化版 大陸專家：武漢肺炎是一種全新的病毒

2020-01-26 13:52

武漢肺炎防疫 移民署停發小三通落地簽

2020-01-26 15:24

台中男自武漢返國趴趴走傳住家被撒冥紙 警：加強巡邏

2020-01-26 18:25

全球武漢肺炎病例破1,400例 遍及14個國家和地區

2020-01-25 23:11

台商沒戴口罩...你從哪回？坐檯女一問嚇壞就醫

2020-01-25 23:09

內地人踴躍捐物資 武漢醫院：口罩幾乎無符合標準的

2020-01-26 08:14

加州發現首例武漢肺炎病例 證實患者曾去武漢

2020-01-26 16:12

臉書粉絲破百萬 羅智強宣布參選2022台北市長

2020-01-26 13:23

大陸宣布 全國旅行社團隊遊即日起全部暫停

2020-01-25 22:20

林鄭月娥向北京求援 希望大陸提供口罩

2020-01-26 14:50

染病台商沒戴口罩就來喝酒消費 金芭黎舞廳全面消毒

2020-01-26 09:28

【即時短評】江啟臣參選黨主席 結束黨大咖領導時代

2020-01-26 00:55

防治武漢肺炎 高雄的醫學中心和市立醫院嚴管進出

2020-01-26 00:06

防武漢肺炎 疫情中心祭重罰：違反居家隔離將強制隔離

2020-01-26 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top