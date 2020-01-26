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整理包／武漢肺炎疫情警報 陸各地最新狀況＆因應措施一次看

加州發現首例武漢肺炎病例 證實患者曾去武漢

武漢封城／滿大街寂寞 武漢人隔空拜年互道珍重

2020-01-26 16:59世界日報 特約撰述江城

肺炎疫情升溫，武漢宣布封城後，即使恰逢春節，大街上仍是一片冷清。 中國新聞社
肺炎疫情升溫，武漢宣布封城後，即使恰逢春節，大街上仍是一片冷清。 中國新聞社
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大年初一，測量體溫是我新年的第一件事情。單純的新年希望：可愛的武漢能趕快好起來，大家都健康、平安。

天氣是陰沉的，如同所有在武漢和關心武漢的人們心情；城市是安靜的，滿大街的寂寞。大年初一本應該忙著去拜年，今年卻是難得的清閒；拿起手機，看到和疫情相關的數字更新，武漢與其他城市確診人數愈來愈多，心裡堵得慌。微信、電話給在各區家裡待著的親朋好友拜年，除了互道珍重，還是互道珍重。

我們互相打氣加油說：「保護自己，就是保護別人，好好在家待著，過年了，也讓心情好好的放個假；不要在心裡留下什麼情緒，情緒的安定，有助於增強細胞免疫力！」所以，我們可以選擇性的去聽、去看微信來的資訊，繼續努力，認清現實，總會有好轉的那一天。

看看那些堅守在崗位的醫務人員、民警、環衛工人，身邊社區物業工作人員，超市的服務人員，他們也是生活在這裡的千萬人中，普普通通的一員；看看那些為了以六天時間建成一個「小湯山模式」火神山醫院，建設可容納1000張病床的專門醫院，在加班趕工的人員；看看在大年夜馳援武漢的450名部隊醫務人員，以及從上海、廣東等地趕來援助武漢的醫務人員，所有人只有一個信念：趕快戰勝病魔。

因應武漢現在醫院中人太多，怕交叉感染，醫院發揮現代互聯網優勢，微醫互聯網總醫院App，集合全中國各地的醫生，在平台上極速回覆；醫生網上診斷，輕症線上問診；武漢協和醫院和華中科大同濟醫院開通「發熱門診」線上問診等等，為廣大疑似患者及輕症居家隔離患者，提供診療諮詢服務。

為了控制人員流動引發的傳染風險，從26日凌晨開始，武漢市內除經許可的保供運輸車、免費交通車、公務用車外，中心城區區域實行機動車禁行管理；換言之，私家車也不能夠行駛出行。然而，市民們沒有怨言；想著關照自己，關心別人，一起攜手度過難關，迎來春暖花開。

武漢肺炎肺炎疫情

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