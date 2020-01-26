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4年前訂的目標達標了！羅智強宣布參選2022台北市長

整理包／武漢肺炎疫情警報 陸各地最新狀況＆因應措施

2020-01-26 13:34聯合新聞網 綜合報導

最新確診、死亡人數不斷更新！武漢肺炎整理包請看這

【更新時間：1/26 13：24】

美聯社
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中國大陸去年（2019）12月在武漢市華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），目前中國各地已經有封城、禁止旅行社出團等因應措施。

武漢肺炎不斷擴散且有人類死亡案例：

▌正式名稱：2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）

▌爆發時間：2019年12月底爆發

▌大陸確診病例跟死亡人數：確診1975例（死亡56例）。

各國確診病例圖


目前疫情已在中國擴散，並蔓延至境外。為控制疫情，武漢23日凌晨2時宣布10時起，機場、火車、地鐵、輪渡等公共運輸全數暫停運營，形同宣告武漢正式「封城」防疫。

網友也記錄了武漢封城後24小時生活，表示武漢從沒見過人這麼稀少「空無一人的街道，凝視封閉的城市，但我們都知道這不是電影，和電影不一樣」他看見武漢十多年來，人最少的一次。

武漢封城後路上常見人煙稀少的景象。 美聯社
武漢封城後路上常見人煙稀少的景象。 美聯社
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武漢街上幾乎沒有人，因為地鐵、公車等運輸都停駛，只有幾個人漫步街頭、幾輛車經過，最多人的地方便是超市，許多民眾都在購買食材存放，但還是有看到外送員努力跑單，也有基層勞工持續看守工作。

網友記錄武漢封城後的生活，表示最多人的地方是超市。 美聯社
網友記錄武漢封城後的生活，表示最多人的地方是超市。 美聯社
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中國疾控中心專家：武漢封城效果 5-10日見分曉


有許多城市已經封城，機場、火車、地鐵、輪渡等公共運輸全數暫停運營。 美聯社
有許多城市已經封城，機場、火車、地鐵、輪渡等公共運輸全數暫停運營。 美聯社
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全中國：旅行社即日起將暫停「全部出團行程」，初三後將無限期中止所有海外陸客團。

北京市：禁止「跨省客運／包車巴士」進出。

廣東汕頭：27日零時起「封城」。

天津：27日起暫停進出天津的經營性省際長途客運班線和省際包車、旅遊包車，恢復時間另行通知。

南京市：為加強公共場所管理，切斷病毒的傳播途徑，切實防止新型冠狀病毒感染的肺炎疫情傳播擴散，要求南京市民必須佩戴口罩後方可進入公共場所。

鄂州、仙桃、枝江、潛江、黃岡、赤壁、荊門、咸寧、黃石、當陽、恩施、孝感、宜昌、隨州、荊州、宜昌：封城。

中國封城阻止武漢肺炎擴散 專家：難度極高缺失

專訪：中國的「封城」措施能減少海外感染案例


25日大年初一，中國國家主席習近平首次就武漢肺炎疫情，召集了中共中央政治局委員會找開緊急會議，並由黨中央成立疫情對應小組，這也是從疫情爆發以來，中共高層對於「疫情危急」的政治事實所做出的最正面表態。

習近平要求，各級黨委和政府及有關部門要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，制定周密方案，組織各方力量開展防控，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。但習近平對防疫工作有何指示，目前尚無進一步訊息。

圖為中共中央總書記習近平23日在中共中央、國務院舉行的2020年春節團拜會上講話...
圖為中共中央總書記習近平23日在中共中央、國務院舉行的2020年春節團拜會上講話。 新華社
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武漢肺炎肺炎

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