武漢肺炎疫情 中國死亡人數增至54、確診病例1610起

中國武漢肺炎死亡人數增至54，確診病例總數來到1610起。 美聯社 分享 facebook 中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）死亡人數增至54，疫情最嚴重的湖北省今天通報13起新增死亡案例以及323起新增確診病例。

法新社報導，來自湖北省的最新數字，再根據中央政府先前公布的數據，讓中國確診病例總數來到1610起。

中國國家主席習近平昨天坦承「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情」處於「加快蔓延的嚴重形勢」。會議並強調，要對進出武漢者「嚴格管控」，堅決防止疫情擴散。

目前疫情仍集中於湖北省省會武漢，根據湖北省衛生健康委員會表示，新增的死亡和確診病例中，武漢各有7起及46起。

為防止疫情蔓延，武漢等10多個湖北省城市已經封城，公共運輸暫停營運，其他行動也多有限制。