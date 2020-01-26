內地人踴躍捐物資 武漢醫院：口罩幾乎無符合標準的

武漢肺炎蔓延全國，內地多個城市先後封城抗疫，其中率先封城的武漢，醫療物資嚴重不足，甚至有醫護形容醫院的口罩及隔離服已「彈盡糧絕」。1月23日，武漢多家醫院發布捐贈通告，希望有心人及企業捐出防護物資。今日有內地傳媒聯絡到當地醫院，負責人稱每天都有有心人捐來物資，可惜不是樣樣都能用，「捐過來的口罩和防護服幾乎沒有符合標準的」。

武漢醫護進入隔離區前需穿上隔離服，但目前物資足，呼籲各界捐出醫療物資。（武漢廣播電視台） 分享 facebook

武漢封城後，城內物資開始短缺，1月23日，武漢十多間醫院已公開呼籲好心人及企業捐出醫院用的防護物資，相關訊息刷爆了微博、微信朋友圈等。《新京報》記者聯絡到武漢大學中南醫院負責人，院方稱市民的捐贈非常踴躍，每天都有人或企業詢問捐贈方式。

然而，院方表示並不是所有物資都有用，「比如捐過來的口罩和防護服幾乎沒有符合標準的」，和藥物的使用規範一樣，醫護人員用的防護物資是要有國家批文的，醫院只可用符合標準的物資，現時政府從各地調配過去的N95及醫用外科口罩，「普通市民很難弄到」。

負責人又指，武漢中南醫院現時每天消耗醫用口罩、護目鏡及防護服約1000套，而昨天有一間專門生產醫用口罩的企業聯絡，承諾捐出兩萬套，正加緊生產。

武漢醫護人員通過電話向家人拜年。（微博影片截圖） 分享 facebook

內地記者還聯絡多間接受捐物資的醫院，大多在通話狀態無法入線，當地其中一間發熱門診定點醫院武昌醫院，其職員亦表示兩天收到的捐贈電話很多，但物資具體數量還沒點算。

武漢封城後市內的醫療物資不足，多間醫院呼籲有心人捐出醫療物資。（Reuters） 分享 facebook

武漢肺炎情況令港人搶購口罩自保，現時就連武漢醫護都沒有足夠的醫用外科口罩使用。（資料圖片） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》