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武漢肺炎 中國31省區僅西藏未發布一級警戒

2020-01-25 22:34中央社 台北25日電

武漢肺炎來勢洶洶，大眾交通工具上民眾紛紛戴上口罩預防。 聯合報系資料照片／記者曾...
武漢肺炎來勢洶洶，大眾交通工具上民眾紛紛戴上口罩預防。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
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武漢肺炎發生後，中國各省區3天內陸續將重大突發公共衛生事件的警戒，提升到最高級別的一級紅色響應。截至今晚10時，全國31個省區只剩下無確診病例的西藏，尚未將警戒提升到一級響應。

在中國31個省、直轄市、自治區中，廣東省在23日率先將重大突發公共衛生事件警戒提升到一級響應。外界一般認為，這與香港接連檢驗出疑似武漢肺炎病例，且廣東本身病例快速增加有關。

同一天，浙江、湖南兩省也跟隨廣東的腳步，將重大突發公共衛生事件警戒提升到一級響應。

在上述3省將重大突發公共衛生事件警戒提升到一級響應後，先前僅提升到二級響應的湖北省，24日立刻提升為一級。緊接著，天津、安徽、北京、上海、重慶、四川、江西、雲南、福建、貴州、廣西、山東、河北等13個省區，同一天隨即跟進。

今天，江蘇、海南、新疆、河南、黑龍江、甘肅、遼寧、山西、陝西、青海、吉林、寧夏、內蒙古等13個省區，也密集地提升本地的重大突發公共衛生事件警戒到一級響應。

根據中國官方的「突發公共衛生事件」分級，依嚴重性由低到高分為四級一般藍色、三級較重黃色、二級嚴重橙色、一級特別嚴重紅色。因此，一級響應可被視為疫情「特別嚴重」的象徵。

因應一級響應，各省區政府有權力強制控制措施，包括限制或停止集市、集會、影劇院演出及其他人群聚集的活動，也有權力停業、停工、停課，並臨時徵用交通工具、房屋及相關設施，並封閉封存遭疫情汙染的公共飲用水源。

2003年中國爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間，各個發生疫情的省區也曾先後提升應急響應級別，但提升的時效性及劃一程度，則不如武漢肺炎。

武漢肺炎肺炎

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