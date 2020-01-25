防武漢肺炎擴散 海南省三亞市關閉所有旅遊景點

中國海南省三亞市政府今天表示，已關閉所有的旅遊景點，以防止引發武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒散播。

三亞市是中國農曆春節期間最受歡迎的旅遊景點之一。中國年假為期一週，從1月24日除夕開始到1月30日初六結束。

海南省省會海口市則在今天早上宣布，將對來自疫情中心湖北省的旅客進行14天的集中醫學觀察，尤其是對來自武漢市的旅客。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）去年底在武漢市引爆肺炎疫情，迄今在全球有逾1300人感染，在中國導致41人死亡。