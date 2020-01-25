心痛影片曝光！湖北多間醫院缺物資求援 醫護團年夜飯只能吃乾糧

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續擴散，醫療機構首當其衝。當地一名在前線抗擊疫情的醫生今日不治離世，據報他生前疑似受到感染，加上武漢已有不少醫生和護士都已經「中招」，醫護人員的狀況受到外界關注。 除夕夜（24日），微博和微信朋友圈都流傳出不少大陸醫護人員的帖文，指武漢多間醫院陷入防護物資不足的危機，只夠3至5天用，盼望大家支援。另外令網友感到心酸的是，年三十晚駐守醫院的醫生吃杯麵和零食餅乾充作「年夜飯」，紛紛表示「簡單到讓人心痛」。

駐守武漢醫院的醫生除夕夜吃乾糧充作「年夜飯」。（梨視頻） 分享 facebook

陸媒《每日經濟新聞》的報導稱，目前武漢市多家醫院物資緊缺。其中武漢市中心醫院工作人員24日透露，「我們主要是缺防護服、口罩、護目鏡，口罩特別是N95口罩。當然，所有的醫療物資都非常緊缺。」

報導稱，當被問到醫院物資緊缺到何種程度？上述工作人員語氣迫切：「非常急非常急，最多最多用3天了。」《湖北之聲》的報導也印證了上述情況，稱武漢多間醫院物資緊張，可能只夠維持3至5天。

據悉，湖北省多間醫院日前已相繼發出公告，向社會徵集捐贈護目鏡、口罩、醫用帽、防護服等醫療用具，呼籲各界捐贈符合國家標準的防護物資。

另據陸媒《梨視頻》報導，由於年三十晚外賣停止配送，湖北武漢同濟醫院為駐守在心臟大血管外科的13名醫護人員準備了杯麵等快餐食品。在一段影片中，該院醫生戴著口罩和防目鏡在休息室向公眾拜年，其中一名男醫生指著桌上的杯麵、餅乾和零食說，「這就是我們的年夜飯，在沒有外賣的情況下，這算比較豐盛了」。

武漢大學中南醫院重症醫學科的醫護人員在辦公室簡單吃了工作餐，當作年夜飯。新華社 分享 facebook

不少大陸網友擔心前線醫生抗疫期間，承受龐大壓力，紛紛表達心痛的同時，也為駐守前線醫護人員打氣：

「心疼的眼淚都掉下來了。」

「想哭，你們都是天使！保重！一定要平安！祝福你們！」

「給前線的醫務人員做好後勤保障吧。」

「看到這些，真有些心酸，難為你們了，新年快樂白衣天使們。物資保障要多方面籌集。」

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文章授權轉載自《香港01》