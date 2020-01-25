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防疫如臨大敵！菲遣返500武漢客 土耳其專機送回武漢夫婦

2020-01-25 16:35世界日報 記者胡玉立／綜合報導

武漢肺炎持續蔓延海外，尼泊爾出現首宗確診病例，土耳其則派遣醫療專機將一對疑似感染的武漢夫婦送回中國；菲律賓23日宣布無限期停飛往返武漢班機，24日更決定分批遣返近500名武漢旅客。

尼泊爾衛生當局24日表示，尼泊爾首宗新型冠狀病毒呈陽性反應患者，是一名在中國求學的尼泊爾學生，該生近日趁春節假期自武漢返回尼泊爾。目前他正接受監控，曾和他有過密切接觸的人也在接受調查。

土耳其當地新聞網站23及24日陸續報導，一對前來土耳其觀光的中國武漢夫婦，因疑似新型冠狀病毒症狀，前往伊斯坦堡一家醫院求診，院方立即採取防疫措施封鎖急診區域，並將患者送離院區隔離。

土耳其衛生部長克扎(Fahrettin Koca)證實，在觀察36小時之後，這對夫婦24日上午以醫療專機送回中國。兩人的檢體上午送檢，尚未得出化驗結果。土耳其各地機場22日起設置紅外線熱影像儀，對從中國抵達的旅客進行篩檢。

菲律賓23日宣布無限期停飛往返武漢航班。與此同時，菲國民航當局24日、25日和27日將分3批遣返近500名來自武漢的旅客。

菲律賓民航委員會執行長阿西亞(Carmelo Arcilla)表示，雖然武漢已封城，但菲律賓皇家航空和菲律賓泛太平洋航空仍將把這些旅客送回武漢。他表示，這些旅客是武漢居民，航空公司有權送返。

菲律賓媒體報導，135名武漢旅客趕在武漢封城之前飛抵菲律賓卡利波(Kalibo)國際機場，連同更早到達者，有近500人從武漢抵菲。卡利波機場是進出菲國觀光勝地長灘島(Boracay)主要門戶。

長灘島所在的阿克蘭省(Aklan)衛生官員庫仲Cornelio Cuachon)表示，135名23日抵菲的武漢旅客並未出現新型冠狀病毒病徵，也未被隔離或送醫。中國是菲律賓第二大遊客來源國。

武漢肺炎持續蔓延海外，尼泊爾出現首宗確診病例，土耳其則派遣醫療專機將一對疑似感染...
武漢肺炎持續蔓延海外，尼泊爾出現首宗確診病例，土耳其則派遣醫療專機將一對疑似感染的武漢夫婦送回中國；菲律賓23日宣布無限期停飛往返武漢班機，24日更決定分批遣返近500名武漢旅客。 美聯社
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武漢肺炎持續蔓延海外，尼泊爾出現首宗確診病例，土耳其則派遣醫療專機將一對疑似感染...
武漢肺炎持續蔓延海外，尼泊爾出現首宗確診病例，土耳其則派遣醫療專機將一對疑似感染的武漢夫婦送回中國；菲律賓23日宣布無限期停飛往返武漢班機，24日更決定分批遣返近500名武漢旅客。 歐新社
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