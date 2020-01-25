本報記者武漢直擊：九省通衢變孤城 城內緊張城內淡定

自古從武漢循長江水道行進，西上巴蜀，東下吳越，向北溯漢水而至豫陝，經洞庭湖南達湘桂，故有「九省通衢」之稱。但是2019新型冠狀肺炎爆發後，武漢市政府宣布封城，中國華中第一大城、擁有1100萬人口的武漢形同一座孤城。

1月9日凌晨，我從洛杉磯飛往武漢探親；飛機上有空服員拿著一個小盒子，對著每一排座位測試，沒有具體說明測量什麼。次日回到武漢後，感覺氣氛也很輕鬆，完全沒有任何災難降臨的徵兆。

爆發前，機場看似正常沒有檢查

去年12月已出現首例肺炎，多數武漢人沒當回事。回到武漢這些天裡，搭乘地鐵，車廂裡的乘客基本上沒人戴口罩；逛商場購物，顧客還是熙來攘往，沒什麼恐慌感；公共場所，小朋友們奔跑玩耍；甚至，被認定為肺炎源頭的華南海鮮市場，雖然已被強制關閉，但是那些海鮮小攤販們，每天一大早照樣來到附近的水果批發市場擺攤做買賣，完全不當回事。

1月20日，從武漢飛往四川某城市看朋友，機場張貼衛生告示，航廈大門有紅外線測體溫的標誌，但是進入航廈內包括登機後，全程都沒有任何工作人員或是醫護人員檢查，機場人員也沒有配戴口罩。看似一切正常。

大爆發，一夜之間老家回不去了

然而，一夜之間，被稱為「武漢新型冠狀肺炎」大爆發，從20日到21日短短24小時內，武漢疫情病例從十幾例爆升到一百多例，引發全民恐慌，外省人比湖北人更緊張。

23日凌晨2時，武漢市政府宣布將於上午10時封城，住家附近的加油站前立刻排起了長龍；幾百輛等待加油的私家車，從加油站一直延伸到公路上，但加油站到上午10點就停止供油，車輛也不得出城了。

人已在四川的我，護照還留在武漢老家，回不去了。本來準備讓父母將護照寄來四川朋友家，屆時從四川直接飛回洛杉磯，但是快遞也停擺了。公共交通完全癱瘓，就連送外賣的小哥都被禁止進入居民小區，控制人員流動。武漢孤立也孤絕。

爆發後，武漢人不緊張不戴口罩

「都已經這樣了，還有人不在乎。」父親電話裡說，他開車從公司回家經過農貿市場時，那些賣菜賣水果的商販們還是一樣，不戴口罩，也沒有緊張感。在風暴的中心，某些武漢人還是很淡定，難道他們真得信了「生死由命，富貴在天」？

「君問歸期未有期，巴山夜雨漲秋池。」此刻，人在四川，護照在武漢，工作單位在洛杉磯。然而，武漢被封城，有家歸不得；護照拿不到，美國回不去；我進退維谷，一籌莫展。

武漢肺炎對武漢是一場世紀劫難，對中國政府執政能力是一大考驗，對美國海關防堵帶菌者入境是一場試煉。但願專家及早開發出防治疫苗，但願武漢、中國和世界能挺過去！