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武漢肺炎肆虐 醫護人員彈盡援絕瀕臨崩潰

2020-01-25 13:48中央社 台北25日電

圖為武漢大學中南醫院醫務人員監測照護重症患者。美聯社
圖為武漢大學中南醫院醫務人員監測照護重症患者。美聯社
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武漢肺炎在中國迅速蔓延，疫情起源地的武漢市各大醫院卻面臨彈盡援絕的窘境，除了傳出部份發燒病患無法得到妥善照顧外，醫護人員更面臨病床甚至防護衣、口罩不足的壓力，情緒瀕臨崩潰。

武漢市一所大型醫院的醫師便透露，院內有醫師餓了一整天，卻不敢去吃飯。因為「一旦脫下防護服吃飯，就再也找不到防護服了」。

自20日中國國家主席習近平針對疫情作出指示，以及中國首席傳染病專家鍾南山證實病毒可「人傳人」後，武漢肺炎病例數字便迅速增加，但病患及醫護人員徬徨無助情瀕臨崩潰的描述及畫面，在中國網路上迅速流傳。

近來流傳最廣的3段畫面，一是武漢某所醫院內的走廊上，擠滿了因為發燒前來求診的病患，但人潮幾乎難以前進，許多病患臉上除了口罩，都面露愁容；另一段則是一名中年婦人帶著發燒的長者前往就診，但卻哭著哀求醫護人員「救救我吧，我也發燒了啊」。

最廣為傳播的，則是一名全身穿著防護衣的武漢醫師，拿起電話筒對著另一頭的某名領導大罵，似乎在表達對工作負擔過重及所需醫療資源匱乏的強烈不滿。儘管一旁有另一名女性醫護人員在相勸，但他不為所動，繼續飆罵。

至於微信及微博上，則有更多武漢及湖北其它縣市醫護人員吐露的心聲及求援訊息，已經連日在中國網路上瘋傳，目前暫未受到干擾或刪除。

其中，一名武漢市第五醫院的醫護人員直指「我們已經頂不住了，門診擠滿了病人，24小時都滿滿的，人都跪在地上求我們救救他們」。由於沒有特效藥，「存活全靠自身抵抗力」，但醫護人員所需的防護服、口罩、面罩等，都用完了。

此外，還有人指武漢五院「醫院沒有領導，醫療物質不夠，一天都沒吃飯」，且「斷網斷信號」，醫護人員若想辭職就會被吊銷執照，「同事都崩潰了」。

而武漢四院急診室玻璃門上則張貼告示，指「急診醫務人員己感染，停診，消毒隔離」，玻璃門內則空無一人，除通往他處的走廊外，都處於熄燈狀態。

還有武漢醫院的護士在微信透露，「急診科同事都告病危了」，科主任、護士長和護士們都在哭，「真是恨不得自己去死了算了」，院內病患們的情況「要暴亂了」，而她們「真是體力、人力、物力已經都超負荷了」。

醫院物資匱乏的現象，在武漢內外都一樣存在。像是當地大型的協和醫院及武昌醫院，院內醫護人員甚至公開請求外界向他們送水，因為醫院「連純淨水都沒有了」。

至於不在武漢的湖北省監利縣人民醫院，更有內部人員表示「連口罩都沒有，更別說什麼防護服」，現在醫院的情況「只能自救」，必須準備聯繫外地的救助管道。

武漢肺炎肺炎

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