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除夕夜謊言：武漢肺炎前線醫療近崩潰，封城令下的五千萬人

「最近才來查過」海鮮市場繼續偷賣野味 老闆嘆：錢還是要賺

2020-01-25 12:06香港01 撰文：卡洛兒

武漢肺炎疫情持續擴散，國家呼吸系統疾病臨床研究專家鍾南山日前接受訪問時推斷，武漢肺炎的病源可能來自野生動物。不過「人類總是要犯同樣的錯」，有內地記者近日（22日）直擊佛山一個水產市場，發現當中一條隱秘野味街，仍然有蛇、獾、土撥鼠等野生動物出售，而且環境衛生惡劣；老闆受訪時直言，自己也知道武漢的事情，但「錢還是要賺」。

《新京報》記者直闖佛山海寶灣水產市場，發現當中有一條隱秘的野味街，至少5間店舖有...
《新京報》記者直闖佛山海寶灣水產市場，發現當中有一條隱秘的野味街，至少5間店舖有偷賣野味。圖／新京報
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《新京報》記者近日直闖佛山海寶灣水產市場，發現當中有一條隱秘的野味街，至少5間店舖正在售賣野味，雖然招牌寫著水產店和農副產品店，但不難發現店內堆著沾滿糞便的鐵籠。

當記者問及野味詳情時，有正在剝雞毛的店主連連擺手，審視記者打扮及周圍環境後，小聲說：「正月十五以後給我打電話。」而另一間農副產品店則毫不避諱，於店門口放了6、7個鐵籠，內裏擠滿活雞、鵝、鴨、鴿子等，店內濕滑難行，禽類的異味混雜，衛生情況惡劣。老闆指，過年期間野味查得嚴，故售價較高，其後稱可帶記者「看貨」。

老闆一打開車廂，就見到2個鐵籠，其中一個放有3隻活土撥鼠，另一個有1隻活豬獾。豬獾重約15斤，每斤80元；土撥鼠重約12斤，每斤75元，要店主幫忙宰殺，加工費每斤25元。兩個鐵籠內都放著生雞肉，車內滿是糞便，異味濃烈。老闆稱，兩種野味都是野生的，從寧夏和甘肅運來，再用麵包車拉到市場賣，更稱有野生的樹熊和東北狸可出售。

另一店主表示，平時主要銷售活禽類，也有賣養殖的水律蛇及蛇酒，但食客查詢時就能提供野味存貨，「果子狸、白面狸賣得最多，山豬、竹鼠、黃猄，你要我都可以給你調」。他稱現在要偷賣野味，因市場有監管人員定期來查，最近才來過，因此一般不會放店內。老闆坦言，自己也知道武漢的事情，「也會有擔心，但有人來買來吃，錢還是要賺的」。

報導又指，一間同樣主打蛇肉及蛇酒製品銷售的店舖內，店主正持刀剖開一條蛇的腹部，用刀背刮出蛇骨，桌上的砧板有血滴落地面，腥味刺鼻，不過正忙著宰蛇的店主仍不戴口罩，自在地與顧客閒聊。不少店員亦直接在店內處理野味，無人佩戴口罩，還有人站在旁邊觀看。

水產市場一間蛇店老闆，正拿刀剖開蛇肚。圖／新京報
水產市場一間蛇店老闆，正拿刀剖開蛇肚。圖／新京報
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文章授權轉載自《香港01》

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