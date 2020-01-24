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武漢肺炎通報個案創新高增70人 疾管署今起擴大通報資格

數百台人滯留武漢 海基會已洽台商協助

2020-01-24 15:31中央社 台北24日電

中國武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情擴大，陸委會昨天證實約有200至300名台人留在武漢。海基會今天表示，陸續接獲民眾求助詢問電話，已委由當地台商協會提供台灣民眾必要協助。

因應「新型冠狀病毒」肺炎疫情，湖北省武漢市昨天上午10時起封閉對外交通，宛如封城。大陸委員會昨晚表示，武漢市當地台商粗估約有2000人，多數已提前返台，但也有少部分在當地企業留守，估計還有100名以上台商、100至200名台灣青年留守。

海峽交流基金會今天以文字回應記者相關提問表示，自23日稍晚起迄今，陸續接獲民眾求助詢問電話，包括親人為台商、短期出差人士及赴陸探親等情況。

海基會表示，除第一時間將民眾陳情提供給主管機關外，也向陳情民眾說明武漢疫情及應注意事項，並特別在當地台商協會與滯留武漢的國人間建立起聯繫機制，提供民眾必要的協助與關照。

海基會強調，將持續密切注意武漢肺炎疫情狀況，提醒往返中國大陸民眾須留意疫情與交通資訊，並作好妥善健康防護，若民眾有需要協助，可撥打海基會緊急服務專線（886-2-25339995）。

對於台商協會積極協助滯留武漢國人，海基會也向武漢等台商協會表達誠摯謝意。

武漢肺炎肺炎海基會

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