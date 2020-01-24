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武漢肺炎通報個案創新高增70人 疾管署今起擴大通報資格

專訪：中國的「封城」措施能減少海外感染案例

2020-01-24 15:55德國之聲 德國之聲

武漢封城阻肺炎疫情擴散。圖為超市內的蔬果被搶購一空。歐新社
武漢封城阻肺炎疫情擴散。圖為超市內的蔬果被搶購一空。歐新社
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德國之聲：世界衛生組織稍早宣布武漢肺炎尚未達到「國際關注的突發公共衛生事件」的等級。 您怎麼看待世界衛生組織的分析呢？

麥肯泰爾：目前尚未有非常足夠的證據，證明新型冠狀病毒有很高的人傳人的風險。 我認為這也是世界衛生組織尚未將武漢肺炎列為「國際關注的突發公共衛生事件」的主要原因。 另一個關鍵因素是，中國已采取了「封城」的措施，讓國際衛生組織認為中國已積極采取應變措施。

德國之聲：您認為中國目前采取的防疫措施能有效防止新型冠狀病毒擴散嗎?

麥肯泰爾：我認為中國采取的措施能達到這個效果，因為目前為止，大部分的案例都發生在武漢，表示散播病毒的源頭仍在武漢。 不少海外的案例都是透過感染者的旅程，散播到包含泰國、新加坡與美國等國家。 如果中國政府能確實執行武漢「封城」計劃，這樣的作法一定能對病毒傳播造成某種程度上的打擊。 我認為這樣也能讓海外的感染案例變少。

德國之聲：過去幾天的疫情發展有提供專家與國際社會更多關於新型冠狀病毒的關鍵信息嗎?

麥肯泰爾：中國政府目前的首要策略是限制旅游，而我認為這個做法能有效防止病毒透過感染者的移動來散播。 相關的措施包含了封鎖特定城市的對外交通、在機場設立檢測站、讓乘客清楚知道當他們出現特定症狀時，該立即向哪些醫療院所求助。

另外，中國也透過醫療系統來直接防止病毒持續傳染。 大多數出現不明原因發燒及輕微咳嗽的民眾，都會主動向醫師或醫療院所通報，醫院也會主動詢問這些人的旅游史，包含他們是否近期曾造訪中國或武漢。 醫院也會在第一時間將這些個案進行隔離，這些簡單的程序能有效的防止新型冠狀病毒在醫院內擴散。

德國之聲：與2002年處理SARS相比，您如何評價中國政府這次處理武漢肺炎危機的方式？

麥肯泰爾：與2002年相比，我認為中國政府這次以透明化的方式與各界分享武漢肺炎的最新發展。 例如，中國科學家與其他國際專家合作，排列出新型冠狀病毒的基因組序列。 中國政府也在第一時間分享這個信息，讓其他國家能運用並研究這個基因組序列，並藉此研發出相關的診斷檢定與疫苗。

同時，中國也積極與世界衛生組織合作來控制疫情。 再者，中國自2002年的SARS危機後，已建立了完善的疫情監控機制，這也讓他們現在短時間內便能偵測到新的感染個案。

德國之聲：您認為其他國家接下來該注意哪些部分？

麥肯泰爾：我認為各國應該建立完善的疾病監控機制，因為當新的個案出現時，政府能實時追蹤並做出適當反應。 此外，各國應該繼續針對病毒的來源進行研究與分析，因為目前我們仍不清楚新型冠狀病毒確切的來源是什麼。 如果我們想有效控制傳染病的疫情的話，我們必須知道病毒從何而來。

另一方面，我們也必須清楚了解傳染途徑，因為這能使我們找出最佳的控制與防治的方法。 目前為止，較多的案例似乎不是透過人傳人的方式感染的，但是某些案例仍顯示新型冠狀病毒有人傳人的趨勢。 中國必須加快腳步，針對新型冠狀病毒發表詳細的分析。 雖然研發藥物及疫苗對於控制疫情來說非常有幫助，但目前為止，快速辨認案例、快速將個案隔離、追蹤個案的接觸史並控制旅游是主要能控制疫情的有效手法。

麥肯泰爾是澳大利亞新南韋爾斯大學全球生物安全學程的主任，也是位著名的傳染病學者。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。 文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

本文章由德國之聲授權提供】

武漢肺炎肺炎

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