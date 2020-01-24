親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
武漢肺炎疫情增
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

為何沒在北京、上海爆發？ 彭博：武漢公共衛生經費不足

2020-01-24 00:19聯合報 編譯任中原、記者呂佳蓉／連線報導

「武漢肺炎」新型冠狀病毒疫情迅速在世界蔓延開來，世界各國如臨大敵。 （歐新社）
「武漢肺炎」新型冠狀病毒疫情迅速在世界蔓延開來，世界各國如臨大敵。 （歐新社）
分享

大陸武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，武漢是擁有眾多年輕且健康人口的科技中心，為何在此爆發疫情？而不是北京上海等大都會？彭博資訊亞洲市場專欄作者任淑莉認為，武漢在公共衛生投入金額不足是癥結所在。

武漢外來人口眾多，也是最著名的工程學校華中科技大學所在地，全市約百分之九是大學生，遠高於北京及上海；截至二○一八年，全市人口超過一一○○萬，其中永久性居民僅八八○萬人，去年春節期間，武漢火車站承擔的「春運」任務高達五五○萬人次，而火車站距離肺炎爆發點華南海鮮市場僅一公里。

任淑莉表示，武漢一直營造「深圳第二」的聲譽，在現行的「五年計畫」中，武漢市所訂的目標是對一百萬名外來大學畢業生開放城市戶口。

不過，她認為，外來民工眾多並非引爆武漢肺炎的主因，因為一座城市在擴張的同時，各項基本的公共服務也必須跟上，從武漢的財政支出便能看出癥結所在，因為大量財政支出都投入科技研究等熱點領域，公共衛生方面投入的金額卻停滯不前。

武漢居民不斷抱怨海鮮市場的衛生條件太差，市政府卻置若罔聞。北京與上海雖也擁有大量的外來人口，但政府更肯花錢在公共衛生方面，且由於對外來民工的限制較嚴格，因此人口數大致持平。

任淑莉指出，大陸經濟成長減緩，地方政府的財源吃緊，何況去年還減稅，使政府必須在晶片設計與公共衛生之間做出取捨，前者是「二○二五中國製造計畫」的重點，後者卻可能引發「黑天鵝」效應。

武漢肺炎疫情擴散，大陸內部也出現檢討聲浪。大陸官媒環球時報廿二日發表社評，指出武漢實際應對措施顯然緩慢，並也提出擔心，認為部分地方政府與部門有僥倖心態，將「避免形成社會恐慌」當制定政策優先考量，例如在部分交通工具規定不許戴口罩，當地媒體也未針對疫情做出充分報導。

武漢肺炎肺炎北京疫情上海海鮮南海春運

延伸閱讀

防武漢肺炎 菲律賓無限期停飛往返航班

越南確診首例武漢肺炎 沙烏地阿拉伯疑似也淪陷

整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！全球8國...

宜蘭通報5起疑似案例 2例陰性與武漢肺炎無關...

相關新聞

整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！全球8國淪陷 疫情、預防方法一次看

2020-01-24 00:20

武漢醫師：過年後最危險 對抗肺炎到5月

2020-01-23 23:52

武漢封城…300台灣人滯留

2020-01-24 01:53

武漢為何成肺炎爆點？

2020-01-24 01:22

武漢肺炎疫情蔓延 美升高赴陸旅遊警示至第3級

2020-01-24 00:46

航班暫取消44架次 約300台青、台商滯留武漢

2020-01-24 00:16

武漢封城日記／不搶物資 和父母分開過年

2020-01-24 00:15

世衛肯定武漢封城 美：健康的人無法逃離 有違人權

2020-01-24 00:12

連夜逃出武漢 傳染恐擴大

2020-01-23 23:55

比照SARS集中醫治 武漢擬6天建千床醫療站

2020-01-23 23:44

越南確診首例武漢肺炎 沙烏地阿拉伯疑似也淪陷

2020-01-23 23:17

越南證實 境內2名中國男子感染武漢肺炎

2020-01-23 22:52

武漢肺炎疫情蔓延 美國務院：支持台灣有意義參與WHO

2020-01-23 22:39

武漢肺炎延燒 德媒：威脅中國領導人權威

2020-01-23 22:37

湖北所有旅行社暫停營業 杭州西湖收費景點關閉

2020-01-23 22:35

武漢肺炎延燒 東奧腳步近日本憂傳染風險

2020-01-23 22:29

防武漢肺炎 北京故宮宣布25日起閉館

2020-01-23 22:00

新加坡也淪陷！ 確診首例武漢肺炎病例

2020-01-23 21:59

影／網傳這些方法可防疫武漢肺炎 陸媒：都是假的！

2020-01-23 21:38

繼武漢後 湖北黃岡、鄂州、赤壁也跟進封城抗疫

2020-01-23 21:27

大陸武漢肺炎確診病例已達633例 蔓延28省份

2020-01-23 20:23

新疆、陝西首度出現武漢肺炎 大陸僅剩四省市無疫情

2020-01-23 20:15

罔顧市民權益？武漢封城變危城 民眾憂沒車難看病

2020-01-23 20:09

武漢肺炎疫情不斷擴散 香港兩人確診

2020-01-23 19:58

日本最熱伴手是口罩？陸客在成田機場瘋狂搶購

2020-01-23 19:11

肺炎蔓延武漢封城 美專家：規模前所未見恐有人權問題

2020-01-23 18:32

世衛組織列我國確診案例在中國之下 外交部：要求更正

2020-01-23 18:20

快評／武漢肺炎疫情持續爆發 台灣應迅速提高防疫等級

2020-01-23 18:15

「快哭了」武漢居民：封城恐釀食糧短缺 籲請各界協助

2020-01-23 18:05

肺炎疫情擴大！武漢人過年恐回不去 姊姊訂婚也不能成行

2020-01-23 18:01

繼武漢後 湖北黃岡、鄂州也跟進封城抗疫

2020-01-23 18:01

不在「疫」！武漢肺炎爆發 漢口火車站仍有人未戴口罩

2020-01-23 17:58

戴口罩播新聞？湖北主播：示範給觀眾看

2020-01-23 17:46

防武漢肺炎掀經濟災難 日本應變措施可供亞洲借鏡

2020-01-23 17:38

華為雅加達辦公室 一員工疑感染武漢肺炎送醫

2020-01-23 17:17

武漢肺炎擴散 英機構估武漢一地感染達4000

2020-01-23 17:03

武漢環保領袖夫婦肺部感染離世 未作病毒檢測

2020-01-23 16:22

武漢「封城」通告僅8小時可撤 有人5分鐘拎行李衝車站

2020-01-23 16:15

新華社：中美專家合作研發新型冠狀病毒疫苗

2020-01-23 16:11
看更多

熱門文章

「這次我怕了」 陸抗煞專家：武漢肺炎疫情SARS十倍起跳

2020-01-23 13:20

整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！全球8國淪陷 疫情、預防方法一次看

2020-01-24 00:20

「封城」防疫！武漢宣布23日10時起 公共交通全數暫停營運

2020-01-23 03:25

女台商返台被罵翻 當年抗SARS醫師：擊垮大家的是人性

2020-01-23 08:49

繼武漢後 湖北黃岡、鄂州也跟進封城抗疫

2020-01-23 18:01

武漢封城2000台商滯留 交通部：武漢12航班全停飛

2020-01-23 09:37

惡劣！武漢女子吃退燒藥混過檢測飛法國 已聯繫到本人

2020-01-23 11:00

「我都發熱了我不跑？」疑發病網友武漢封城前出逃挨轟

2020-01-23 09:46

武漢「封城」通告僅8小時可撤 有人5分鐘拎行李衝車站

2020-01-23 16:15

新疆、陝西首度出現武漢肺炎 大陸僅剩四省市無疫情

2020-01-23 20:15

武漢肺炎／陸證實「無武漢旅行史」病例 廣東現「聚集性病例」

2020-01-23 15:11

口罩通通留下！N95口罩管制出口一個月

2020-01-23 21:32

新加坡也淪陷！ 確診首例武漢肺炎病例

2020-01-23 21:59

肺炎蔓延武漢封城 美專家：規模前所未見恐有人權問題

2020-01-23 18:32

大陸武漢肺炎確診病例已達633例 蔓延28省份

2020-01-23 20:23

武漢肺炎蔓延／前線醫生：大爆發期將至 一直延續到「五一」

2020-01-23 15:23

繼武漢後 湖北黃岡、鄂州、赤壁也跟進封城抗疫

2020-01-23 21:27

武漢肺炎 講真話竟遭罰！揭SARS真相英雄…也被消音

2020-01-23 08:00

武漢肺炎持續蔓延 陸官方最新通報：已超過600例

2020-01-23 15:20

誤會蝙蝠？陸學者最新研究：武漢肺炎病毒來源可能是蛇

2020-01-23 11:39

楊蕙如重啟臉書否認出國 嗆邱毅：我跟在你身邊

2020-01-23 08:21

武漢防疫如臨大敵 官方宣布進入戰時狀態

2020-01-23 13:34

武漢肺炎這樣來的？ 最新研究：蝙蝠傳給蛇、蛇再傳人

2020-01-23 10:20

歷經SARS封院 璩大成看武漢肺炎「今非昔比」

2020-01-23 22:24

武漢肺炎台中傳5例疑似通報 全數排除

2020-01-23 18:51

共機遠海長航訓練挑釁空防 國防部：嚴密掌握

2020-01-23 13:32

最新！大陸武漢肺炎確診571例 死亡17例

2020-01-23 08:43

北大專家穿防護衣、N95依然染病 判斷是結膜感染

2020-01-23 10:38

陸媒直擊「封城下的武漢」：加油站人滿為患 菜價上漲

2020-01-23 14:47

武漢肺炎防疫備戰！我中央疫情指揮中心升至第二級

2020-01-23 17:45

疑武漢肺炎？台東隔離治療婦初檢陰性 求慎重明2次送驗

2020-01-23 18:50

宜蘭通報5起疑似案例 2例陰性與武漢肺炎無關、3例待確認

2020-01-23 22:40

罔顧市民權益？武漢封城變危城 民眾憂沒車難看病

2020-01-23 20:09

「卡神」楊蕙如嗆政客抹黑 柯文哲諷刺：出來講清楚

2020-01-23 10:57

武漢肺炎應對慢 官媒環球時報罕見怒批：一記沉痛教訓

2020-01-23 09:09

沒人比中國更關心台健康？ 柯文哲諷：那讓我們加入WHO

2020-01-23 10:42

台東1婦人大陸返台 疑似肺炎發燒住院隔離

2020-01-23 11:01

【重磅快評】疫情蔓延時的人道 又被兩岸政治挾持

2020-01-23 11:45

神隱多天出聲了 楊蕙如臉書報平安：沒有離開過台灣

2020-01-23 17:50

弓3飛彈車燒毀？ 換裝預算遭立法院凍結

2020-01-23 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top