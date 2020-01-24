為何沒在北京、上海爆發？ 彭博：武漢公共衛生經費不足

「武漢肺炎」新型冠狀病毒疫情迅速在世界蔓延開來，世界各國如臨大敵。 （歐新社） 分享 facebook

大陸武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，武漢是擁有眾多年輕且健康人口的科技中心，為何在此爆發疫情？而不是北京或上海等大都會？彭博資訊亞洲市場專欄作者任淑莉認為，武漢在公共衛生投入金額不足是癥結所在。

武漢外來人口眾多，也是最著名的工程學校華中科技大學所在地，全市約百分之九是大學生，遠高於北京及上海；截至二○一八年，全市人口超過一一○○萬，其中永久性居民僅八八○萬人，去年春節期間，武漢火車站承擔的「春運」任務高達五五○萬人次，而火車站距離肺炎爆發點華南海鮮市場僅一公里。

任淑莉表示，武漢一直營造「深圳第二」的聲譽，在現行的「五年計畫」中，武漢市所訂的目標是對一百萬名外來大學畢業生開放城市戶口。

不過，她認為，外來民工眾多並非引爆武漢肺炎的主因，因為一座城市在擴張的同時，各項基本的公共服務也必須跟上，從武漢的財政支出便能看出癥結所在，因為大量財政支出都投入科技研究等熱點領域，公共衛生方面投入的金額卻停滯不前。

武漢居民不斷抱怨海鮮市場的衛生條件太差，市政府卻置若罔聞。北京與上海雖也擁有大量的外來人口，但政府更肯花錢在公共衛生方面，且由於對外來民工的限制較嚴格，因此人口數大致持平。

任淑莉指出，大陸經濟成長減緩，地方政府的財源吃緊，何況去年還減稅，使政府必須在晶片設計與公共衛生之間做出取捨，前者是「二○二五中國製造計畫」的重點，後者卻可能引發「黑天鵝」效應。

武漢肺炎疫情擴散，大陸內部也出現檢討聲浪。大陸官媒環球時報廿二日發表社評，指出武漢實際應對措施顯然緩慢，並也提出擔心，認為部分地方政府與部門有僥倖心態，將「避免形成社會恐慌」當制定政策優先考量，例如在部分交通工具規定不許戴口罩，當地媒體也未針對疫情做出充分報導。