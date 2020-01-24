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世衛肯定武漢封城 美：健康的人無法逃離 有違人權

2020-01-24 00:12聯合報 國際中心／綜合報導

一列廿三日從上海開往武漢的春運列車上，乘客人數不多且都戴上口罩，與以往春節前列車...
一列廿三日從上海開往武漢的春運列車上，乘客人數不多且都戴上口罩，與以往春節前列車班班客滿的情況完全不同。 （法新社）
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雖然世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，武漢封城有助於將疫情在國際擴散的風險「減到最小」。但紐約時報報導，部分美國學者認為，封城行動觸及違反人權問題，限制將讓很多健康民眾無法逃離，可能讓他們暴露在更高的感染風險中，「一般而言，這是個風險很高的做法」。

世衛組織祕書長譚德塞說，武漢採取「非常，非常有力的措施」，顯示中國大陸致力控制疫情，可將「疫情擴散國際的機會減到最小」。世衛組織官員說，他們尚未見到二○一九新型冠狀病毒出現第三代或第四代人傳人現象，或在已遭疫情波及的國家出現人傳人現象。

不過，紐約時報報導，美國醫學專家指出，人口一千一百萬的武漢封城，等於是將比紐約市還大的一個都會完全隔離，規模前所未見。美國密西根大學醫學史教授馬可說，為了防疫而封鎖這麼多人，他從未聽聞，「人們會想辦法離開，會有漏洞」。

亞利桑那州立大學教授賀吉指出，針對已感染者或疑似感染者進行隔離，就能發揮防疫效果，但武漢的封城做法卻遠大於此。他說，一般的隔離措施是要求被隔離者待在家中，不能上班上學，但大陸當局的做法卻是將武漢完全封鎖，人員不准進出，「這樣的反應顯然太過頭了」。

武漢肺炎肺炎紐約時報疫情大學教授

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