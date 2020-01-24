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航班暫取消44架次 約300台青、台商滯留武漢

2020-01-24 00:16聯合報 記者侯俐安董俞佳李仲維／連線報導

武漢肺炎疫情擴大，高雄小港機場準備出國的旅客都戴上口罩做好準備。記者劉學聖／攝影
武漢肺炎疫情擴大，高雄小港機場準備出國的旅客都戴上口罩做好準備。記者劉學聖／攝影
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武漢肺炎疫情擴散，武漢昨上午十時起暫時關閉機場、火車站等聯外公共運輸。華航宣布，華航、華信即日起到二月底，武漢航班將暫時取消四十四架次，約有四千名旅客受影響，若要返回武漢的旅客，將協助簽轉到其他鄰近航點。另也因為機場關閉，當地大約有近兩百位台青及百名台商無法返國。

另外，目前還有八團、一三○名武漢旅客在台，交通部觀光局已要求旅行社每天掌握陸客體溫，並於密閉空間戴口罩，每日掌握旅客身體狀況並定期通報。觀光局說，後續會由旅行社安排旅客飛回其他大陸航站。目前則無台灣團在武漢，但可能有部分自由行旅客。

行政院昨召開部會協商，討論相關因應機制。目前包含華航、華信、東方航空、南方航空武漢航班每周共十二班，交通部次長王國材說，目前武漢已暫停公共運輸，全飛不了。

王國材說，我方會視春節疏運過後判斷狀況，看是否暫停航班或減班。華航也說，即日起至二月底所有武漢航班暫時取消，約四十四架次，影響旅客約四千人。

陸委會表示，武漢台商總數約兩千人，從放假起就陸續返台，確切有多少人留在那邊還不清楚，目前透過台商協會提醒相應防護措施。海基會則統計，大約還有一百至兩百名台青、百位台商在武漢。

陸委會說，目前還沒有相關台商向海基會、陸委會請求協助，只有一位台灣家屬來電，詢問相關返台狀況。

武漢肺炎肺炎台商陸委會王國材公共運輸旅行社機場海基會

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