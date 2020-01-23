疫情影響 西湖景點關閉湖北暫停旅遊活動

受到武漢肺炎疫情影響，以往過年時人潮眾多的浙江省杭州西湖收費景點24日起關閉；此外，湖北省中小學開學確定延期，湖北各地旅行社暫停經營活動。

根據人民日報，今年春季湖北省中小學開學確定延期，但具體何時開學有待後續公布。

西湖風景區官方微博發布，為因應疫情防控，春節期間，西湖景區所屬的收費景點、博物館24日起全部關閉，西湖水域大型遊船停運，音樂噴泉一律暫停對外開放，再開放時間另行通知。

湖北省文化和旅遊廳也提出6項措施，包括：聚集人員的文化演出活動一慮暫停或取消；武漢市經營性文化娛樂場所暫停營業；全省各旅行社暫停經營活動，不再組團招客，已經組團的一律取消或延期。

湖北已有4個城市宣布暫停公共交通運輸，形同封城，引發不少擔憂。湖北省政府23日晚上發布湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部致全省人民的一封信，表示「各級政府實施各項防控措施是依法履職，單位和個人服從配合是法定義務」。

信中說，湖北各地方黨委、政府已經成立防控指揮機構，加強醫療救治、保障生活供應、公開回應社會關切，「請大家堅定信心，全力配合參與群防群控」；各地也已設置定點醫療機構，有發燒的患者及時就近就醫。