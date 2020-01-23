罔顧市民權益？武漢封城變危城 民眾憂沒車難看病

肺炎疫情嚴峻，迫使武漢封城、城內交通停駛。 美聯社 分享 facebook

武漢封城、城內交通停駛，民眾反映當地醫療防護設備嚴重不足，且若沒有私家車，要看病也不方便，孕婦及時產檢和生產都是問題，他們質疑政府封城卻沒有相應的配套措施。

因應新型冠狀病毒感染的肺炎擴散，武漢凌晨突然宣布上午10時起，全市公共交通、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場和火車站等對外聯絡通道也關閉。

社群平台新浪微博上，一名網名為pantheia的網友表示，自己是武漢市民，家人是防疫前線的醫護人員，她理解並支持封城，但「我媽媽在一線門診沒有防護服，沒有護目鏡，口罩每天只能拿到一個，我們的焦急和擔憂，誰能聽到？」

她說，就算想要自力救濟、在網路平台上購買這些防護配備，快遞現在也進不了武漢。

醫療資源不足是現在武漢市民最擔心的問題。有網友表示，檢查出了雙肺感染但是沒有用試劑檢測（要批准才能使用），這種情況醫院都是讓病人在家中隔離，醫院病床也有限。

現在武漢城內公共交通停駛，「在家自行隔離突然嚴重了也不好救治」，不要說是新型肺炎，就算是普通肺炎也很危險。

還有網友表示，有臨產孕婦們在微信群裡說，現在武漢市內公共交通停駛，擔憂沒辦法及時產檢。

有非武漢的網友說，他沒法想像如果家裡出現一個發燒病人，沒有私家車，各大醫院不收，醫院資源又不夠，「患者和家屬得多絕望」。

根據澎湃新聞，武漢今天宣布封城後，很多司機計程車司機也都不敢跑車了，怕會載到感染病毒的乘客。

中共黨媒環球時報今天發布社評，稱「必須向顧全大局的所有武漢市民致敬」。

文中說：「難為武漢的廣大市民了。他們將為阻止疫情的失控擴散、為降低中國其他地區出現『第二個武漢』的風險而做出巨大的付出。」並稱「這絕非傳統意義上的『封城』，全體國人將始終與武漢廣大市民在一起」。

但文章除了通篇擁護官方的決定，沒有提到封城可能引起的問題、以及如何給予武漢市民實際的支持。

民生物價飆漲和物資是否充分也受到武漢市民關注。

前述網友pantheia在貼文中表示，武漢的超市物價飛漲，大白菜一顆從人民幣35元到75元不等，她觀察：「一群不帶口罩的爹爹婆婆在哄搶海帶，也不知道是沒意識還是根本買不到口罩……武漢不僅是疫情嚴重，現在生活物資問題也越來越嚴重。」

有網友則回應：「政府既然封城就一定會考慮到物資這些東西，現在封城還不到12小時，請相信我們的國家」。