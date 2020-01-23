親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
武漢肺炎疫情增
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
罷韓投票將成案
政治
軍事
綜合

整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！陸僅剩4省市未淪陷

罔顧市民權益？武漢封城變危城 民眾憂沒車難看病

2020-01-23 20:09中央社 台北23日電

肺炎疫情嚴峻，迫使武漢封城、城內交通停駛。 美聯社
肺炎疫情嚴峻，迫使武漢封城、城內交通停駛。 美聯社
分享

武漢封城、城內交通停駛，民眾反映當地醫療防護設備嚴重不足，且若沒有私家車，要看病也不方便，孕婦及時產檢和生產都是問題，他們質疑政府封城卻沒有相應的配套措施。

因應新型冠狀病毒感染的肺炎擴散，武漢凌晨突然宣布上午10時起，全市公共交通、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場和火車站等對外聯絡通道也關閉。

社群平台新浪微博上，一名網名為pantheia的網友表示，自己是武漢市民，家人是防疫前線的醫護人員，她理解並支持封城，但「我媽媽在一線門診沒有防護服，沒有護目鏡，口罩每天只能拿到一個，我們的焦急和擔憂，誰能聽到？」

她說，就算想要自力救濟、在網路平台上購買這些防護配備，快遞現在也進不了武漢。

醫療資源不足是現在武漢市民最擔心的問題。有網友表示，檢查出了雙肺感染但是沒有用試劑檢測（要批准才能使用），這種情況醫院都是讓病人在家中隔離，醫院病床也有限。

現在武漢城內公共交通停駛，「在家自行隔離突然嚴重了也不好救治」，不要說是新型肺炎，就算是普通肺炎也很危險。

還有網友表示，有臨產孕婦們在微信群裡說，現在武漢市內公共交通停駛，擔憂沒辦法及時產檢。

有非武漢的網友說，他沒法想像如果家裡出現一個發燒病人，沒有私家車，各大醫院不收，醫院資源又不夠，「患者和家屬得多絕望」。

根據澎湃新聞，武漢今天宣布封城後，很多司機計程車司機也都不敢跑車了，怕會載到感染病毒的乘客。

中共黨媒環球時報今天發布社評，稱「必須向顧全大局的所有武漢市民致敬」。

文中說：「難為武漢的廣大市民了。他們將為阻止疫情的失控擴散、為降低中國其他地區出現『第二個武漢』的風險而做出巨大的付出。」並稱「這絕非傳統意義上的『封城』，全體國人將始終與武漢廣大市民在一起」。

但文章除了通篇擁護官方的決定，沒有提到封城可能引起的問題、以及如何給予武漢市民實際的支持。

民生物價飆漲和物資是否充分也受到武漢市民關注。

前述網友pantheia在貼文中表示，武漢的超市物價飛漲，大白菜一顆從人民幣35元到75元不等，她觀察：「一群不帶口罩的爹爹婆婆在哄搶海帶，也不知道是沒意識還是根本買不到口罩……武漢不僅是疫情嚴重，現在生活物資問題也越來越嚴重。」

有網友則回應：「政府既然封城就一定會考慮到物資這些東西，現在封城還不到12小時，請相信我們的國家」。

武漢肺炎肺炎疫情孕婦

延伸閱讀

香港確診兩人得武漢肺炎

防武漢肺炎擴散 高雄機場醫院防疫繃緊神經

高盛預估：「武漢肺炎」將成油價利空

防武漢肺炎視同作戰 嚴懲假訊息

相關新聞

整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！陸僅剩4省市未淪陷

2020-01-23 20:20

肺炎蔓延武漢封城 美專家：規模前所未見恐有人權問題

2020-01-23 18:32

華為雅加達辦公室 一員工疑感染武漢肺炎送醫

2020-01-23 17:17

武漢「封城」通告僅8小時可撤 有人5分鐘拎行李衝車站

2020-01-23 16:15

世衛組織列我國確診案例在中國之下 外交部：要求更正

2020-01-23 18:20

防武漢肺炎掀經濟災難 日本應變措施可供亞洲借鏡

2020-01-23 17:38

大陸武漢肺炎確診病例已達633例 蔓延28省份

2020-01-23 20:23

新疆、陝西首度出現武漢肺炎 大陸僅剩四省市無疫情

2020-01-23 20:15

武漢肺炎疫情不斷擴散 香港兩人確診

2020-01-23 19:58

日本最熱伴手是口罩？陸客在成田機場瘋狂搶購

2020-01-23 19:11

快評／武漢肺炎疫情持續爆發 台灣應迅速提高防疫等級

2020-01-23 18:15

「快哭了」武漢居民：封城恐釀食糧短缺 籲請各界協助

2020-01-23 18:05

肺炎疫情擴大！武漢人過年恐回不去 姊姊訂婚也不能成行

2020-01-23 18:01

繼武漢後 湖北黃岡、鄂州也跟進封城抗疫

2020-01-23 18:01

不在「疫」！武漢肺炎爆發 漢口火車站仍有人未戴口罩

2020-01-23 17:58

戴口罩播新聞？湖北主播：示範給觀眾看

2020-01-23 17:46

武漢肺炎擴散 英機構估武漢一地感染達4000

2020-01-23 17:03

武漢環保領袖夫婦肺部感染離世 未作病毒檢測

2020-01-23 16:22

新華社：中美專家合作研發新型冠狀病毒疫苗

2020-01-23 16:11

國泰港龍宣布 24日起取消香港往返武漢航班

2020-01-23 15:44

武漢肺炎蔓延／前線醫生：大爆發期將至 一直延續到「五一」

2020-01-23 15:23

武漢台商回台不及怎麼辦？掌握五大原則保平安

2020-01-23 15:20

武漢肺炎持續蔓延 陸官方最新通報：已超過600例

2020-01-23 15:20

武漢肺炎／陸證實「無武漢旅行史」病例 廣東現「聚集性病例」

2020-01-23 15:11

陸媒直擊「封城下的武漢」：加油站人滿為患 菜價上漲

2020-01-23 14:47

直擊「封城」後的武漢：人人自危 口罩售罄

2020-01-23 14:45

武漢肺炎疫情延燒 遊日陸客返國前爆買口罩

2020-01-23 14:18

肺炎人人自危 武漢飛出的末班機：大家都戴口罩

2020-01-23 14:10

觀察站／失控的疫情、變調的春節 8問究責

2020-01-23 13:38

武漢防疫如臨大敵 官方宣布進入戰時狀態

2020-01-23 13:34

武漢肺炎延燒 傳俄國出現疑似病例

2020-01-23 13:21

「這次我怕了」 陸抗煞專家：武漢肺炎疫情SARS十倍起跳

2020-01-23 13:20

春節中國旅客湧進日本 成田機場加派檢疫官

2020-01-23 12:57

新加坡酷航 取消武漢班機

2020-01-23 12:38

SARS陰影猶存 港人面對武漢肺炎如驚弓之鳥

2020-01-23 12:36

市民連夜出逃 「逃離武漢」成微博關鍵字

2020-01-23 12:26

武漢封城停運 市民漏夜逃離

2020-01-23 12:24

陸官媒罕見痛批：疫情控制太慢 病毒已蔓延全大陸

2020-01-23 12:18

武漢肺炎病例激增 專家：早已有效人傳人

2020-01-23 12:14
看更多

熱門文章

整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！陸僅剩4省市未淪陷

2020-01-23 20:20

「這次我怕了」 陸抗煞專家：武漢肺炎疫情SARS十倍起跳

2020-01-23 13:20

「封城」防疫！武漢宣布23日10時起 公共交通全數暫停營運

2020-01-23 03:25

女台商返台被罵翻 當年抗SARS醫師：擊垮大家的是人性

2020-01-23 08:49

武漢封城2000台商滯留 交通部：武漢12航班全停飛

2020-01-23 09:37

繼武漢後 湖北黃岡、鄂州也跟進封城抗疫

2020-01-23 18:01

惡劣！武漢女子吃退燒藥混過檢測飛法國 已聯繫到本人

2020-01-23 11:00

武漢肺炎源頭曝光！ 市場有百種野味價目表「可新鮮送貨」

2020-01-22 22:25

「我都發熱了我不跑？」疑發病網友武漢封城前出逃挨轟

2020-01-23 09:46

武漢肺炎／陸證實「無武漢旅行史」病例 廣東現「聚集性病例」

2020-01-23 15:11

武漢「封城」通告僅8小時可撤 有人5分鐘拎行李衝車站

2020-01-23 16:15

武漢肺炎進一步爆發：湖北已有十七人死亡

2020-01-22 22:50

中國：關心台胞健康 一中原則下世衛組織可協助

2020-01-22 20:54

武漢肺炎蔓延／前線醫生：大爆發期將至 一直延續到「五一」

2020-01-23 15:23

輕鬆防疫 大陸專家：新型冠狀病毒怕酒精、不耐高溫

2020-01-22 22:52

武漢肺炎 講真話竟遭罰！揭SARS真相英雄…也被消音

2020-01-23 08:00

武漢肺炎持續蔓延 陸官方最新通報：已超過600例

2020-01-23 15:20

誤會蝙蝠？陸學者最新研究：武漢肺炎病毒來源可能是蛇

2020-01-23 11:39

楊蕙如重啟臉書否認出國 嗆邱毅：我跟在你身邊

2020-01-23 08:21

武漢防疫如臨大敵 官方宣布進入戰時狀態

2020-01-23 13:34

武漢肺炎這樣來的？ 最新研究：蝙蝠傳給蛇、蛇再傳人

2020-01-23 10:20

散布武漢肺炎假訊息 彰縣衛生局找到造謠者

2020-01-22 23:42

最新！大陸武漢肺炎確診571例 死亡17例

2020-01-23 08:43

肺炎蔓延武漢封城 美專家：規模前所未見恐有人權問題

2020-01-23 18:32

共機遠海長航訓練挑釁空防 國防部：嚴密掌握

2020-01-23 13:32

北大專家穿防護衣、N95依然染病 判斷是結膜感染

2020-01-23 10:38

彰化傳武漢肺炎疑似病例 衛生局：不實謠言最重罰300萬

2020-01-22 20:44

陸媒直擊「封城下的武漢」：加油站人滿為患 菜價上漲

2020-01-23 14:47

高市統籌款9.4億做何用途？綠要辦罷免、藍要做建設　

2020-01-22 22:58

武漢肺炎防疫備戰！我中央疫情指揮中心升至第二級

2020-01-23 17:45

陸超級傳染者現身？ 蘇益仁：台灣未來1、2周是防疫關鍵

2020-01-23 00:12

馬英九外送的店家被批態度差 馬辦：勿霸凌他人

2020-01-22 21:18

流行病專家曾光：控制住武漢 大陸其他地區就安全了

2020-01-22 20:57

武漢肺炎應對慢 官媒環球時報罕見怒批：一記沉痛教訓

2020-01-23 09:09

「卡神」楊蕙如嗆政客抹黑 柯文哲諷刺：出來講清楚

2020-01-23 10:57

新疆、陝西首度出現武漢肺炎 大陸僅剩四省市無疫情

2020-01-23 20:15

台東1婦人大陸返台 疑似肺炎發燒住院隔離

2020-01-23 11:01

英專家警告 武漢一地恐多達4千人感染新型肺炎

2020-01-22 22:48

沒人比中國更關心台健康？ 柯文哲諷：那讓我們加入WHO

2020-01-23 10:42

新型冠狀病毒 日本專家：傳染力可能低於SARS

2020-01-22 22:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top