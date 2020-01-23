肺炎疫情擴大！武漢人過年恐回不去 姊姊訂婚也不能成行

武漢肺炎疫情持續擴大，1月22日正值春運高峰期，廣州南站的旅客紛紛戴起口罩。 中新社 分享 facebook

「2019新型冠狀病毒」疫情持續擴大，武漢如臨大敵，回不回武漢過年成為難題。疫情發展牽動著家在湖北、在外打拚的人，他們幾乎都是在疫情初期、官方一再聲稱「未見明顯人傳人」時搶到了返鄉車票，卻因疫情「突然變嚴重了」而不得不取消返鄉。這其中，有著許多武漢及湖北家庭無法一起吃年夜飯的淚水與心酸，但他們仍彼此提醒防疫的重要：「我的心和家人是在一起的，只要人在，任何時候都可以把團圓補上。」

澎湃新聞報導，31歲的陳覓（以下均為化名）是武漢人，在上海媒體服務，新婚的她原本預計春節後半段回武漢，但因疫情延燒，先生提及武漢行程也語帶試探，後來是母親主動提出「我在考慮你們要不要回武漢」為她「解圍」。媽媽說，有個同學在武漢做醫師，說有醫師被隔離了，但是市民還沒引起重視，她意識到事態嚴重，勸女兒和先生「你們別回武漢了」。

陳覓說，相較執意回武漢的人，她的媽媽就表現出非常強的自覺，她說武漢人就不應該出去。很多人以為自己出去可以躲避危險，但不會想自己出去對別人來說是危險的。

25歲的王龍在深圳做程序員，今年春節原本要回武漢參加姊姊訂婚，並帶女友回家，也因疫情而臨時取消，讓姊姊不諒解，家庭關係也變得緊張。他說，最初從網路上看到消息，當時官方披露的信息裡病例少，也沒發現人傳人，沒多久刷到微博就說病例新增了100多例，他覺得不妙，下定決心不回去了，因為安全第一。

「過年是看不到父母了，他們覺得過年必須在自己家，二來出去了也給別人添麻煩，自己老老實實待在家就行。」王龍說，今年是他第一次在外面過年，他想過視頻參加一下年夜飯，他們在那頭吃，我自己也備些菜，隔著手機和他們乾杯。