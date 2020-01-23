不在「疫」！武漢肺炎爆發 漢口火車站仍有人未戴口罩

中國農曆年前夕，春運大軍湧向漢口火車站，而距離車站不足一公里的華南海鮮市場正是爆發新型冠狀病毒的源頭。在漢口火車站的人潮當中，有人戴起了口罩，但也有人對疫情不以為意，還說「沒事，不怕。」

身處武漢肺炎的一級戰區，漢口火車站還是能看到有人沒戴口罩。新京報報導，就讀於武漢文華學院的女大學生楊夏剛從長沙參加活動回來，她是出站旅客中少數未戴口罩的。

楊夏說，「之前學校輔導員有提醒我們盡量不要去人多的地方，出門要戴口罩，但大家感覺沒那麼嚴重，出門也不是每次都戴口罩。」

據報導，在黃岡工作的劉藝，在漢口火車站轉車回襄樊老家過年。五歲的女兒沒有任何防護，暴露在人群中，旁人提醒她，「不給孩子戴個口罩嗎？」她有些遲疑說：「最近是不是流感挺嚴重？」

在漢口火車站廣場招攬生意的旅舍老闆劉佳對於看不見摸不著的病毒也不在意，她每天都與來往旅客攀談，但也沒有戴過口罩，「沒事，我身體好得很，不怕。」

但是隨著近日戴口罩的出站旅客越來越多，劉佳也開始考慮買一個口罩，「這次肺炎，可能不簡單。」

「哇，武漢實際感染人數超過1000多人！」經營的奶茶店的楊悅讀著朋友圈看來的未加證實的消息發出驚嘆，他的店與華南海鮮市場僅一街之隔，生意不太好，透過網路關注著自己所在的城市正在發生的疫情。

與網上如臨大敵的恐慌情緒不同，網約車司機李毅有些不以為然，「那都是一個月前的事了，說有幾個人感染病毒肺炎，現在應該都治好了吧。」