親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
武漢肺炎疫情增
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
罷韓投票將成案
政治
軍事
綜合

神隱多天出聲 楊蕙如臉書報平安：沒離開過台灣

小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點網哀嚎

戴口罩播新聞？湖北主播：示範給觀眾看

2020-01-23 17:46世界日報 中國新聞組／北京23日電

為了進一步落實對新型冠狀病毒的疫情防控，湖北市政府發布通知，加強在公共場所實施佩戴口罩的控制措施，管制範圍從飯店、圖書館、商店至公園，至候診室、交通候車室，涵蓋了全市公共場所，就連湖北經視的多位主持人、主播、記者在播報中戴上了口罩，不過湖北經視後來澄清，是向觀眾示範出門要戴口罩；對於管控，網友無奈表示：「要管控，也要讓人先買得到口罩。」

觀察網報導，湖北多名主播戴口罩播報新聞，有人感嘆「電視史上第一次」，還有人表示此舉可以為觀眾示範公共衛生。

人民日報報導，政府此規定引發熱議，很多人買不到口罩，要求「公共場所免費發放口罩」、「口罩太難買了，買了幾天都沒買到」，也有人說「先抓造謠讓大家帶口罩的，然後再抓出門不帶口罩的，真是一頓操作猛如虎啊」、「武漢這次注定有人要背鍋了」、「這就怪當地反應太慢，不重視」。

環球時報報導，除了武漢加大管控力度，京滬高鐵G13上所有乘務人員都戴了口罩。乘務員表示要求必須戴口罩。另外G519北京開往武漢的列車，乘務員也都戴了口罩。

加班製口罩 業者給三倍薪

隨著武漢疫情延燒，多個省市淪陷，口罩也到處缺貨。新聞晨報報導，上海遠欽淨化科技公司收到了500萬隻的訂單，原本已經停下來的三條生產線，這兩天又恢復了其中一條生產線，還沒回老家的員工被召集回來，就連工廠附近的朱店村、鐘家村的村民都趕來幫忙，總共30多人加班包裝、裝箱。

負責人廖火林表示，這兩天員工加班、臨時工工資按照平常三倍工資、再加人民幣500元補貼的標準。

湖北主播戴上口罩播新聞，後來澄清是向觀眾示範出門戴口罩。圖／觀察者網
湖北主播戴上口罩播新聞，後來澄清是向觀眾示範出門戴口罩。圖／觀察者網
分享

武漢肺炎肺炎北京主播

延伸閱讀

預防冠狀病毒感染 韓國發布武漢為2級旅遊警...

網傳某醫院收治武漢肺炎 刑事局：假訊息偵辦中

武漢肺炎疫情延燒 遊日陸客返國前爆買口罩

歐洲加強檢疫 西雅圖搶口罩

相關新聞

整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！不僅武漢封城 湖北2市也跟進

2020-01-23 18:22

肺炎蔓延武漢封城 美專家：規模前所未見恐有人權問題

2020-01-23 18:32

華為雅加達辦公室 一員工疑感染武漢肺炎送醫

2020-01-23 17:17

武漢「封城」通告僅8小時可撤 有人5分鐘拎行李衝車站

2020-01-23 16:15

世衛組織列我國確診案例在中國之下 外交部：要求更正

2020-01-23 18:20

防武漢肺炎掀經濟災難 日本應變措施可供亞洲借鏡

2020-01-23 17:38

日本最熱伴手是口罩？陸客在成田機場瘋狂搶購

2020-01-23 19:11

快評／武漢肺炎疫情持續爆發 台灣應迅速提高防疫等級

2020-01-23 18:15

「快哭了」武漢居民：封城恐釀食糧短缺 籲請各界協助

2020-01-23 18:05

肺炎疫情擴大！武漢人過年恐回不去 姊姊訂婚也不能成行

2020-01-23 18:01

繼武漢後 湖北黃岡、鄂州也跟進封城抗疫

2020-01-23 18:01

不在「疫」！武漢肺炎爆發 漢口火車站仍有人未戴口罩

2020-01-23 17:58

武漢肺炎擴散 英機構估武漢一地感染達4000

2020-01-23 17:03

武漢環保領袖夫婦肺部感染離世 未作病毒檢測

2020-01-23 16:22

新華社：中美專家合作研發新型冠狀病毒疫苗

2020-01-23 16:11

國泰港龍宣布 24日起取消香港往返武漢航班

2020-01-23 15:44

武漢肺炎蔓延／前線醫生：大爆發期將至 一直延續到「五一」

2020-01-23 15:23

武漢台商回台不及怎麼辦？掌握五大原則保平安

2020-01-23 15:20

武漢肺炎持續蔓延 陸官方最新通報：已超過600例

2020-01-23 15:20

武漢肺炎／陸證實「無武漢旅行史」病例 廣東現「聚集性病例」

2020-01-23 15:11

陸媒直擊「封城下的武漢」：加油站人滿為患 菜價上漲

2020-01-23 14:47

直擊「封城」後的武漢：人人自危 口罩售罄

2020-01-23 14:45

武漢肺炎疫情延燒 遊日陸客返國前爆買口罩

2020-01-23 14:18

肺炎人人自危 武漢飛出的末班機：大家都戴口罩

2020-01-23 14:10

觀察站／失控的疫情、變調的春節 8問究責

2020-01-23 13:38

武漢防疫如臨大敵 官方宣布進入戰時狀態

2020-01-23 13:34

武漢肺炎延燒 傳俄國出現疑似病例

2020-01-23 13:21

「這次我怕了」 陸抗煞專家：武漢肺炎疫情SARS十倍起跳

2020-01-23 13:20

春節中國旅客湧進日本 成田機場加派檢疫官

2020-01-23 12:57

新加坡酷航 取消武漢班機

2020-01-23 12:38

SARS陰影猶存 港人面對武漢肺炎如驚弓之鳥

2020-01-23 12:36

市民連夜出逃 「逃離武漢」成微博關鍵字

2020-01-23 12:26

武漢封城停運 市民漏夜逃離

2020-01-23 12:24

陸官媒罕見痛批：疫情控制太慢 病毒已蔓延全大陸

2020-01-23 12:18

武漢肺炎病例激增 專家：早已有效人傳人

2020-01-23 12:14

陸公布抗病毒可試2種藥 專家：無證據顯示有效

2020-01-23 12:12

疫情不樂觀 滬指半日跌1.5％ 深成指挫1.9％

2020-01-23 11:53

各省紛紛上調確診病例 閩粵川各增數名武漢肺炎患者

2020-01-23 11:50

誤會蝙蝠？陸學者最新研究：武漢肺炎病毒來源可能是蛇

2020-01-23 11:39
看更多

熱門文章

整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！不僅武漢封城 湖北2市也跟進

2020-01-23 18:22

「這次我怕了」 陸抗煞專家：武漢肺炎疫情SARS十倍起跳

2020-01-23 13:20

一個口罩戴好幾天 急診女醫師戳中台灣人常犯6錯誤

2020-01-22 19:30

「封城」防疫！武漢宣布23日10時起 公共交通全數暫停營運

2020-01-23 03:25

女台商返台被罵翻 當年抗SARS醫師：擊垮大家的是人性

2020-01-23 08:49

武漢封城2000台商滯留 交通部：武漢12航班全停飛

2020-01-23 09:37

惡劣！武漢女子吃退燒藥混過檢測飛法國 已聯繫到本人

2020-01-23 11:00

武漢肺炎源頭曝光！ 市場有百種野味價目表「可新鮮送貨」

2020-01-22 22:25

「我都發熱了我不跑？」疑發病網友武漢封城前出逃挨轟

2020-01-23 09:46

武漢肺炎／陸證實「無武漢旅行史」病例 廣東現「聚集性病例」

2020-01-23 15:11

繼武漢後 湖北黃岡、鄂州也跟進封城抗疫

2020-01-23 18:01

武漢「封城」通告僅8小時可撤 有人5分鐘拎行李衝車站

2020-01-23 16:15

武漢肺炎進一步爆發：湖北已有十七人死亡

2020-01-22 22:50

中國：關心台胞健康 一中原則下世衛組織可協助

2020-01-22 20:54

輕鬆防疫 大陸專家：新型冠狀病毒怕酒精、不耐高溫

2020-01-22 22:52

武漢肺炎蔓延／前線醫生：大爆發期將至 一直延續到「五一」

2020-01-23 15:23

武漢肺炎 講真話竟遭罰！揭SARS真相英雄…也被消音

2020-01-23 08:00

誤會蝙蝠？陸學者最新研究：武漢肺炎病毒來源可能是蛇

2020-01-23 11:39

錄音檔稱醫院收治疑似病例實施管制？指揮中心嚴正駁斥

2020-01-22 20:30

楊蕙如重啟臉書否認出國 嗆邱毅：我跟在你身邊

2020-01-23 08:21

武漢防疫如臨大敵 官方宣布進入戰時狀態

2020-01-23 13:34

武漢肺炎持續蔓延 陸官方最新通報：已超過600例

2020-01-23 15:20

武漢肺炎這樣來的？ 最新研究：蝙蝠傳給蛇、蛇再傳人

2020-01-23 10:20

散布武漢肺炎假訊息 彰縣衛生局找到造謠者

2020-01-22 23:42

最新！大陸武漢肺炎確診571例 死亡17例

2020-01-23 08:43

彰化傳武漢肺炎疑似病例 衛生局：不實謠言最重罰300萬

2020-01-22 20:44

北大專家穿防護衣、N95依然染病 判斷是結膜感染

2020-01-23 10:38

共機遠海長航訓練挑釁空防 國防部：嚴密掌握

2020-01-23 13:32

高市統籌款9.4億做何用途？綠要辦罷免、藍要做建設　

2020-01-22 22:58

陸媒直擊「封城下的武漢」：加油站人滿為患 菜價上漲

2020-01-23 14:47

陸超級傳染者現身？ 蘇益仁：台灣未來1、2周是防疫關鍵

2020-01-23 00:12

馬英九外送的店家被批態度差 馬辦：勿霸凌他人

2020-01-22 21:18

流行病專家曾光：控制住武漢 大陸其他地區就安全了

2020-01-22 20:57

武漢肺炎應對慢 官媒環球時報罕見怒批：一記沉痛教訓

2020-01-23 09:09

英專家警告 武漢一地恐多達4千人感染新型肺炎

2020-01-22 22:48

「卡神」楊蕙如嗆政客抹黑 柯文哲諷刺：出來講清楚

2020-01-23 10:57

台東1婦人大陸返台 疑似肺炎發燒住院隔離

2020-01-23 11:01

沒人比中國更關心台健康？ 柯文哲諷：那讓我們加入WHO

2020-01-23 10:42

武漢肺炎防疫備戰！我中央疫情指揮中心升至第二級

2020-01-23 17:45

新型冠狀病毒 日本專家：傳染力可能低於SARS

2020-01-22 22:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top