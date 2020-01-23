戴口罩播新聞？湖北主播：示範給觀眾看

為了進一步落實對新型冠狀病毒的疫情防控，湖北市政府發布通知，加強在公共場所實施佩戴口罩的控制措施，管制範圍從飯店、圖書館、商店至公園，至候診室、交通候車室，涵蓋了全市公共場所，就連湖北經視的多位主持人、主播、記者在播報中戴上了口罩，不過湖北經視後來澄清，是向觀眾示範出門要戴口罩；對於管控，網友無奈表示：「要管控，也要讓人先買得到口罩。」

觀察網報導，湖北多名主播戴口罩播報新聞，有人感嘆「電視史上第一次」，還有人表示此舉可以為觀眾示範公共衛生。

人民日報報導，政府此規定引發熱議，很多人買不到口罩，要求「公共場所免費發放口罩」、「口罩太難買了，買了幾天都沒買到」，也有人說「先抓造謠讓大家帶口罩的，然後再抓出門不帶口罩的，真是一頓操作猛如虎啊」、「武漢這次注定有人要背鍋了」、「這就怪當地反應太慢，不重視」。

環球時報報導，除了武漢加大管控力度，京滬高鐵G13上所有乘務人員都戴了口罩。乘務員表示要求必須戴口罩。另外G519北京開往武漢的列車，乘務員也都戴了口罩。

加班製口罩 業者給三倍薪

隨著武漢疫情延燒，多個省市淪陷，口罩也到處缺貨。新聞晨報報導，上海遠欽淨化科技公司收到了500萬隻的訂單，原本已經停下來的三條生產線，這兩天又恢復了其中一條生產線，還沒回老家的員工被召集回來，就連工廠附近的朱店村、鐘家村的村民都趕來幫忙，總共30多人加班包裝、裝箱。

負責人廖火林表示，這兩天員工加班、臨時工工資按照平常三倍工資、再加人民幣500元補貼的標準。