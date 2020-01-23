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武漢防疫如臨大敵 陸官方宣布進入戰時狀態

國泰港龍宣布 24日起取消香港往返武漢航班

2020-01-23 15:44中央社 香港23日電

為防範新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，香港國泰航空公司及港龍航空公司今天向媒體宣布，取...
為防範新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，香港國泰航空公司及港龍航空公司今天向媒體宣布，取消1月24日起至2月15日往返香港與武漢之間的航班。 法新社
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為防範新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，香港國泰航空公司及港龍航空公司今天向媒體宣布，取消1月24日起至2月15日往返香港與武漢之間的航班。

起源於中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒。綜合香港媒體報導，國泰港龍航空公司已宣布，取消1月24日至2月15日往返香港與武漢之間的航班，已訂位的乘客可更改航點或退票。

香港鐵路公司今天稍早時也宣布，即刻停止銷售往返香港與武漢之間的高速鐵路列車服務。

武漢肺炎肺炎香港

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