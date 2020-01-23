直擊「封城」後的武漢：人人自危 口罩售罄

在中國各地及全球數個城市陸續爆出武漢肺炎的相關案例後，武漢市於今天上午10點正式施行交通管制，不僅限制人民出入武漢，該市的公交車、捷運、輪渡與長途客運都全面停駛。 當地居民向德國之聲表示，武漢的整個運輸系統都已停駛，而為了確保在「封城」這段期間家中有足夠的糧食及防疫相關物品，武漢居民也於周三早上出門採購。

從小住在武漢的小羅 (化名) 告訴德國之聲，現在大部分民生用品與食品在武漢大多數的市場與賣場都已銷售一空。 他說：「今天早上『封城』正式生效後，武漢整個公共運輸系統都停了。 我爸剛下去買菜，也買不到什麼東西了。 」

另一位武漢居民溫提 (化名) 則告訴德國之聲，當地超市出現大量采購人潮，很多居民都加緊采購屯食物。 另外，由於武漢一些加油站也暫時關閉，導致當地出現排隊加油的現象。 她說：「超市很多人都在加緊采購食物，而因為公交地鐵也停運，加油站有一些關閉了，所以排隊加油的人很多。 我本來預計搭今早上午九點的車離開武漢，但是一些原因沒有走，現在也走不了了。 」

小羅表示，目前當地居民都不清楚「封城」的情況會維持多久，武漢的教育單位也发布通知，表示農歷新年過後的開學時間待定。 溫提則說，武漢目前的狀況是幾乎所有人在公共場合都戴上口罩，當地的酒店、飯館與大眾運輸工具都十分冷清。

政府防疫機制太慢啟動？

雖然中國政府過去幾天積極針對武漢肺炎公告疫情，但小羅與溫提都認為當地政府並未在第一時間控制疫情。 小羅說，武漢從12月底便開始出現與新型冠狀病毒相關的病例，但是當地主要媒體當時都對外報導此病毒不具傳染性，被認定是病毒源頭的華南海鮮市場當時還持續經營了一周。 他告訴德國之聲：「一開始華南海鮮市場的賣家與顧客對新型冠狀病毒都不太了解，所以他們都在未有適當防務措施的情況下，繼續在市場叫賣與采買食材。 」

溫提則向德國之聲表示，武漢開始出現肺炎案例的前期，相關消息並未引起市民重視。 她說：「從1月從12-18號間，武漢當地幾乎沒有什麼消息，我們當時都以為疫情已控制住了。 但是四天前，武漢政府和各種官方管道開始實時通報，證實有人傳人的案例发生，整個事件才引起武漢人的重視。 」

她說，武漢人在意識到疫情的嚴重性後，趕緊大量買口罩與其他防疫物品，但大部分東西現在都已買不到了。 而雖然武漢政府已開始強制市民在公共場合一定得戴上口罩，她說有些年長的武漢居民仍不認為武漢肺炎的疫情有多嚴重。 溫提告訴德國之聲：「很多長輩和年輕人的想法還是不一樣。 他們覺得沒多大事，甚至半開玩笑，不願意戴口罩，我感到很無奈。 」

小羅與溫提都表示，目前武漢當地的醫院呈現病床與隔離空間不足的情況。 溫提說：「現在基本情況就是症狀輕的等著，症狀嚴重的才會隔離，因為隔離病房根本不夠。 我認為其他省份的感染率肯定不止通報的這麼點，因為應該很多疑似案例都沒有通報，甚至很多疑似感染的人都沒看上病。 」

人人自危的武漢

由於目前各界對新型冠狀病毒的相關細節仍存有不少疑問，武漢當地已陷入「人人自危」的情況。 小羅說，目前大部分家庭都已備滿口罩、酒精與洗手液等防疫物品。 此外，原本計劃到外地與親戚團聚的人也都改變計劃，選擇留在家中過年。 他告訴德國之聲：「大部分的人選擇不再出門。 城外的武漢人也是選擇不要回家。 因為大量的疑似病人就在民間，所以現在出門比較危險。 我跟家人都覺得，應該把武漢居民都留在一定範圍內，這樣病毒才不至於到處傳。 」

溫提則說，現在她身邊大多數人都陷入人人自危的情況。 武漢人不僅在公共場合會互相提醒要戴口罩，各小區也展開消毒工作。 她表示：「我對於疫情十分擔憂，由於武漢地理位置的緣故，即便現在封城了，病毒卻早在月初就傳出去了。 況且病毒還存在變異的可能，所以現在這些作法有點亡羊補牢的意思。 」

兩人都認為，現階段最重要的是政府與醫療單位想辦法減少感染的可能，而不是繼續抑制相關訊息的流動。 溫提告訴德國之聲：「好在現在全民都在重視這個問題，所以政府不可能再壓的住相關訊息了。 目前政府應該專注在減少感染的可能，而我們人民則只能盼好了。 」

【 本文章由德國之聲授權提供】