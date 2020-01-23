觀察站／失控的疫情、變調的春節 8問究責

因為成了2019新型冠狀病毒疫情的「發源地」，武漢全城市民不僅要戴口罩才能上公共場所，陸海空大眾運輸也從23日起停擺，形同被「強制軟禁」之餘，還要面對來自四面八方「都是武漢人害的」的指責，武漢人今年的歡喜春節變了調。

從媒體報導來看，武漢官方對這次來勢洶洶的新型冠狀病毒疫情，初期存在誤判，接著亡羊補牢，直到國家主席習近平一聲令下，近日才祭出「武漢大隔離」措施，這近似「封城」的舉動，實有不得不為之的必要性與無奈，但貿然實施卻缺乏配套，不見得有助防疫。

例如，沒有私家車的市民，若出現疑似症狀，可能因沒有交通工具就不去就醫了，這恐增加出現「超級傳播者」的機率；口罩一罩難求，市民如何都買得到口罩？

防疫的同時，調查疫情擴散真相同樣重要。媒體報導，疫情從去年12月初就出現，但武漢直到第7道通報才稱「不排除有限人傳人」，這長達一個多月的時間究竟如何防疫，至今未見完整說明。不調查清楚防疫哪裡出了問題，如何能有效防堵？

疫情不斷擴大，全球民眾都有權要求中國官方盡速調查並公布疫情擴散真相，說清楚八大疑點：

1.媒體報導，疫情發生之初，武漢有醫院拒收病患，致病患必須說謊、隱瞞症狀才能入院接受治療，是否輕忽了疫情？

2.據報導，初期患者即出現重症肺炎，他們出入的華南海鮮市場販售野味幾乎眾人皆知，官方赴市場消毒同時，仍毫無警覺地對外發布依法處理造謠者的聲明？

3.報導指有醫師因為說了疫情實話而被約談，是否屬實？

4.三聯生活周刊稱自稱感染不明肺炎的患者未被隔離，是「移動的傳染源」。確診和疑似患者都確實執行隔離治療了嗎？

5.輿論多質疑武漢輕忽，致疫情向全中國甚至世界擴散，相關官員的防疫作為，有關單位是否已展開調查？坦承輕忽、低估疫情的官員，不用立即負責？

6.專家指疫情源頭來自野味，官方是否已追查網傳已停業的涉事野味店？媒體稱這家野味店曾被列經營異常，主管單位有沒有疏失？

7.專家說病毒不易傳染兒童、年輕人，根據的是「目前感染者統計」，在仍未完全了解病毒之前公布這項信息，恐將造成有兒童的家庭在春運期間疏於防疫。是否有足夠的樣本數能於此時公布這一初步結論？

8.世衛組織在疫情之初稱讚中國的防疫作為，現在看來武漢官方恐涉及疏失造成失控，其中是否有人刻意隱瞞實情造成世衛組織誤判？

在此，要向在第一線對抗疫情的醫護人員、專家致敬，也請大眾多給無辜的武漢市民一些體諒，畢竟，少數人吃野味，幾個官員失職與無知，卻讓全城甚至全世界受難，誰都不該被這樣對待。