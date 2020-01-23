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武漢防疫如臨大敵 官方宣布進入戰時狀態

2020-01-23 13:34中央社 台北23日電

圖為一名醫務人員在中國中部湖北省省會武漢市漢口火車站對乘客的體溫進行測量。新華社
圖為一名醫務人員在中國中部湖北省省會武漢市漢口火車站對乘客的體溫進行測量。新華社
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中國湖北省武漢市肺炎疫情擴散程度超乎預期，湖北官方今天凌晨宣布防疫全面進入戰時狀態；網上則傳出解放軍中部戰區出動協助武漢封城，但相關消息出現不到半小時即遭撤除。

中共武漢市委機關報長江日報報導，中共湖北省委副書記、武漢市委書記、疫情防控指揮部指揮長馬國強23日凌晨召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部指揮長會暨工作視訊會議，部署疫情防控工作。

會議強調要嚴格落實湖北省突發公共衛生事件II級應急響應各項要求，全面進入戰時狀態，實行戰時措施，堅決遏制疫情蔓延。

會議研判當前疫情防控形勢並作出部署，包括全市城市公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；機場、火車站離漢通道暫時關閉，堅決防止疫情向其他地區擴散。

會議還強調「黨員領導幹部要帶頭表率不離漢」，全力投入戰鬥，並「要切實發揮社區網格員作用，每家每戶宣傳到位，做好群防群治、居家隔離、鄰里守望，阻斷傳播途徑」。

武漢肺炎疫情傳播情況超乎預期，據官媒央視報導，截至22日24時，中國國家衛生健康委員會收到國內25個省（區、市）累計報告2019新型冠狀病毒肺炎確診病例570例；境外通報台灣1例，美國1例，日本1例，泰國3例，韓國1例。

面對疫情持續擴散，武漢市疫情防控指揮部今天凌晨發出通告，宣布上午10時開始，市民無特殊原因不得離開武漢；但據報導，不少民眾無視「封城」禁令，搶在上午10時前，今天凌晨開始試圖離開武漢。

稍早前微博傳出中共中央軍委已經命令中部戰區協助武漢封城，預防民間出現恐慌情緒而產生「群體不穩定」；戰區的步兵機械化裝備東風鐵甲越野車以及裝甲運兵車和輕型坦克將投入使用，嚴防死守，堅決保證各重要路障不被突破。

上述消息在網上出現後引起廣泛關注，但約半小時就「被消失」，目前沒有進一步消息來源證實。

武漢肺炎肺炎

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