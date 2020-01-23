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華南市場西區野味店多 病患家屬稱：有些動物都不認得

2020-01-23 09:49香港01 葉琪

網上流傳華南市場內一間野味店的價目表。（紅星新聞）
網上流傳華南市場內一間野味店的價目表。（紅星新聞）
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中國湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，源頭是當地一間非法銷售野生動物的華南海鮮批發市場，中國國家衛健委高級別專家組組長鐘南山亦稱，根據流行病學分析，病毒來源很大可能是野生動物，例如竹鼠、獾等。

有中國媒體採訪其中一名病人家屬王燕（化名），對方稱市場西區確有十多間販售野味的商戶，涉及多種野生動物。

據瞭解，王燕的弟弟王偉（化名）是新型冠狀病毒肺炎病人，現在正在觀察病房住院。王偉現年44歲，在華南海鮮批發市場西區的一間經營帶魚、黃魚、魷魚等海鮮凍品的攤販工作。王燕透露，市場共分為東西兩個區，單單是王偉工作的西區，就有十多間販售野味的商戶，涉及的野生動物有野鴨、蛇、野兔等，「那些商鋪所處的位置都很偏僻，賣的東西有些我都不認得，每天去買的人也不少。」

報導又提到，華南海鮮批發市場聲稱是華中地區規模最大，集海鮮、冰鮮、水產、乾貨等於一身的水產批發市場。但事實上早在去年9月25日，武漢市監局就證實市場內有多間商販違規販售虎斑蛙、蛇、刺蝟等野生動物，「在華南海鮮批發市場內，市區兩級執法人員對售賣虎斑蛙、蛇、刺蝟等動物的近8家商販進行地毯式排查，逐一檢查其野生動物經營許可審批文件、營業許可證，嚴禁其經營未獲審批的野生動物」。

另一方面，新型冠狀病毒肺炎至今已有9宗死亡病例，中國媒體證實其中一名熊姓的死者，生前就是市場內一間海鮮攤販的老闆。一名在市場附近經營電單車維修店的店主劉先生指，熊先生的攤檔雖然是在東區，但因為生意經常要出入西區，相信是受病毒感染的重要原因。劉先生更稱，西區是新型冠狀病毒的重災區，「生病的80%都在西區」。

官方的通報指，現年69歲的熊某在去年12月31日發病，1月4日病情加重後入住武漢金銀潭醫院，當時已有嚴重心肌炎、腎功能異常、多臟器功能受損嚴重，電腦斷層掃描亦顯示其有肺纖維病灶及胸水、胸膜增厚，相信患有肺結核及胸膜結核。熊某延醫1月15日凌晨零時45分終病重不治。

疫情爆發後，有中國媒體曾在市場西區走訪時，見到地上有被遺棄的動物屍體和內臟。（紅...
疫情爆發後，有中國媒體曾在市場西區走訪時，見到地上有被遺棄的動物屍體和內臟。（紅星新聞）
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延伸閱讀：

【武漢肺炎】病毒疑來自野味　華南海鮮市場被揭曾售活孔雀梅花鹿

【武漢肺炎】中國疾控中心證實肺炎病毒 　來自武漢市場野生動物

文章授權轉載自《香港01》

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