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中國環運夫婦染肺病亡 未確認是否為武漢肺炎

2020-01-22 19:14中央社 台北22日電

中國環保組織自然之友理事徐大鵬夫婦近日因肺部感染，相繼在10天內過世。陸媒引述家屬表示，因死亡時間較早、病情惡化快，未來得及檢測是否染上武漢肺炎

自然之友今天在官網發布公告表示，該機構的武漢志願者小組原召集人徐大鵬因肺部感染，在21日離世，具體感染原因尚不明確。

新京報引述徐大鵬的女兒徐鑫磊證實，徐大鵬夫婦感染嚴重的肺炎，在10天內相繼去世。

她指出，72歲的母親12月中旬因心臟不適住院，月底辦理出院時，突然發高燒到39度。1月1日被轉診到呼吸內科時，醫生表示「一定是重症」，並進行隔離治療，但母親最後仍於12日離世。

至於徐大鵬，徐鑫磊表示，75歲的父親一向硬朗，沒有慢性病。在母親轉入呼吸內科後，父親曾多次陪床。而在母親去世後4到5天，徐大鵬的身體開始虛弱，出現氣喘。但她強調，父親直到去世前都沒有發燒症狀。

徐大鵬21日經斷層掃描檢驗出肺部感染，之後轉診到漢口醫院搶救，但最終仍不治身亡。

徐鑫磊指出，母親離世的太早，沒等到病毒核酸檢測工具的普及；父親則因病情惡化太快，來不做檢測，因此都無法確定是否患上因「2019新型冠狀病毒」導致的武漢肺炎。

自然之友是中國第一個民間環保組織，由知名建築師梁思成、林徽因之子梁從誡於1994年創立，曾參與「環境保護法」等環保法規的倡議與修訂。

據網路公開資料顯示，徐大鵬原為武漢市江漢區教育局科技電教站的專職環境科普教研員，曾擔任自然之友理事、自然之友綠色希望行動項目武漢中心的負責人，也曾是武漢市第二屆環保大使。

武漢肺炎肺炎

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