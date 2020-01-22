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世衛武漢緊急疫情會議 境外移入僅台灣沒受邀

2020-01-22 18:11中央社 台北22日電

因應武漢肺炎，世衛將開緊急會議，目前有境外移入的國家，如泰、日、韓、美都有專家受邀與會，獨缺台灣。指揮中心發言人莊人祥對此表達遺憾，會盡力掌握第一手訊息。

2019新型冠狀病毒疫情擴大，世界衛生組織（WHO）將開會決定是否宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，過往世衛疫情史上僅做出5次類似宣告。世衛一旦決定宣告，代表疫情有擴散風險需立即採取行動。

世衛的緊急疫情委員會邀請各國專家與會，包含目前有境外移入病例的泰國、日本、南韓、美國，但獨缺也有境外移入確診個案的台灣。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午受訪表示，台灣也是有境外移入個案的國家之一，對專家未能受邀世衛的緊急疫情會議感到遺憾，但對方的遺憾可能比較多，因台灣有相當好的防治經驗可以分享。

莊人祥說，世衛今晚開完會後，預計23日凌晨會對外說明，會釋出防疫建議，將密切關注最新訊息。

對於台灣專家未能與會，莊人祥表示，台灣不是世衛會員國，確實可能影響取得第一手資訊，但會努力透過對台灣友好的專家，設法取得相關資料。

至於有中國媒體在統整中國疫情時，將台灣的確診個案列為其中一省；莊人祥表示，中國疾控中心提供給台灣的通報資料，並沒有將台灣納入中國數據。對於中國媒體把台灣納入，也無法干涉。

武漢肺炎肺炎

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