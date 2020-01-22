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SARS疫情回顧：大陸隱匿疫情害全球受波及

2020-01-22 18:07德國之聲 德國之聲

2002年11月廣東出現SARS病例，由於中國政府最初掩蓋疫情，致使蔓延速度加劇...
2002年11月廣東出現SARS病例，由於中國政府最初掩蓋疫情，致使蔓延速度加劇。圖／路透社
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非典型肺炎(或稱SARS、薩斯)的症狀起初是發高燒和干咳，導致呼吸困難，嚴重的患者在幾天內，就需要借助人工氧氣才能存活。人人自危，防護口罩一時成了必需品。

全世界共有8439人得病，逾800人死亡。疫情最嚴重的是中國大陸和香港，然後是台灣和加拿大溫哥華。中國大陸共死亡348人，香港死亡298人，台灣84人，溫哥華39人。這場危機中，中國政府2003年2月份才首次公布三個月前就已出現的SARS病例，隱瞞信息而導致疫情未能及時防控的醜聞曝光後，時任衛生部長張文康和北京市長孟學農被免職。

中國承認掩蓋疫情

2002年11月廣東出現SARS病例，由於中國政府最初掩蓋疫情，致使蔓延速度加劇。一名在廣東被感染了薩斯病毒的醫生2003年2月前往香港時傳染多人，這些被傳染的人又把SARS帶到了世界各地。

2003年3月，世界衛生組織警告大家注意亞洲（越南，香港，中國）出現一種特別嚴重的肺炎。德國也出現第一起SARS疑似病例。世界衛生組織宣布SARS是一種世界範圍的威。

3月末，香港當局隔離整整一座居住區，政府發現九龍一處住宅樓已成為傳染源，230名病人均已送往醫院治療。為了保護那裡的居民和公共健康，政府決定隔離該小區，禁止出入。

4月初，面對全世界的批評，中國政府承認掩蓋了SARS的真實規模。北京、上海、香港等地學校一度停課。越來越多的國家警告公民，避免到中國大陸及香港、新加坡、越南，多倫多等地旅行。許多國際會議、體育賽事和演出活動相繼被取消或推遲，如原定在北京舉行的世界經濟論壇、世界冰球錦標賽。

病毒源自野味？

蝙蝠或果子狸是否是該病毒的最初載體？對此，迄今尚無定論。病毒從動物傳給人體，總體來說並非不尋常。流感、免疫缺陷病毒、埃博拉、中東呼吸綜合症和狂犬病毒等都是所謂的人畜共通病毒的例子。

7月5日，世界衛生組織把疫區名單中台灣這個最後的疫區清出名單，警報就此解除。

疫情爆發的幾個月之間，從病人數量、死亡數量等方面看，SARS的實際影響遠遠不如眾人對它的恐慌。但它的震撼力不亞於當年的艾滋病。原因可能是：SARS的傳染力很強，而且隨著飛機乘客擴散到全世界。這也是為什麼人們如此擔憂它卷土重來。

本文章由德國之聲授權提供】

武漢肺炎肺炎

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