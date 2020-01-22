台商若在中國生病 指揮中心建議先在當地就醫

台灣出現首例確診「武漢肺炎」，讓全國醫護體系繃緊神經。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 台商抱病搭機回台，結果確診武漢肺炎，引發討論。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，一般建議在當地生病應在當地就醫，或可登機前由航空公司評估是否適航。

台灣出現1例境外移入的武漢肺炎確診個案，為55歲台商。她在武漢發病後，因不信任當地醫療，發病9天後搭機回台，在機上全程戴口罩，僅吃飯時拿下口罩，且主動跟檢疫人員告知身體不適，在機上即被後送隔離。

台大醫院小兒部主任黃立民上午在一場記者會建議，台商如果在中國身體不適，最好在當地治療、不要移動，武漢的醫療水準也不錯，且中國也累積不少經驗。

莊人祥表示，一般旅遊在外的建議指引是，如果在當地身體不適，應在當地就醫；或在出發前，跟航空公司說明症狀，由航空公司評估是否可上飛機；若評估可上飛機，也會指引如何正確戴口罩，或安排比較後面的座位、旁邊沒有人的座位等。

此外，莊人祥說，如果希望有緊急醫療的服務，出門前可加買保險，確保能得到更多的緊急資源；或就像確診的台商，雖然除了進食外全程都有戴口罩，但事先吃退燒藥，「做法有爭議」，但這是兩難的抉擇。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬受訪時表示，可以同理台商可能對台灣的醫療品質比較有信心，現在也有不少台灣醫師到中國看診，台商或許可先選擇給在中國的台灣醫師看診，是折衷做法。