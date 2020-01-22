鐘南山：武漢肺炎暫無特效藥 憂出現「超級傳播者」

中國工程院院士鍾南山（中）21日表示，該新型病毒無有效的針對性藥物，比較擔心出現「超級傳播者」。 圖／新華社 分享 facebook

中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山21日在廣州針對新型冠狀病毒感染肺炎疫情表示，該新型病毒目前無有效的針對性藥物，暫未知第二代「人傳人」情況，比較擔心出現「超級傳播者」。

不過，中國疾病預防控制中心主任高福22日在國務院記者會上說，目前沒有證據，已出現新型冠狀病毒感染肺炎的「超級傳播者」。

世界衛生組織(WHO)21日也表示，關於新型冠狀病毒傳播方式尚未有明確結論，但根據經驗及中國疫情分析可能出現人傳人，預計未來幾天可能會有更多病例，呼籲所有國家做好防備。

「對患者進行嚴格隔離，對緊密接觸者的追蹤，這是最重要的。」鍾南山說，新型冠狀病毒目前已明確是可以人傳人，在武漢、廣東兩地可得到證實；其中，在武漢，醫務人員和病人之間出現相互傳染。

鍾南山表示，根據預判，目前疫情傳播已進入第二階段，即人傳人的階段，如果出現「超級傳播者」，將意味著疫情將進一步擴散，「我們首先是讓它不出現，防止病毒變化和適應。」

鍾南山表示，與2003年的SARS事件相較，現在已有更先進的技術，「可以通過對病人下呼吸道細菌負荷的監測，及時發現超級傳播者。」

鍾南山說，如果出現「超級傳播者」，需要進行更嚴格的隔離以及特殊醫療的處理和照顧，避免疫情擴大。

世衛組織發言人賈撒列維克(Tarik Jasarevic)21日表示，新型冠狀病毒傳播方式仍有許多待理解的地方，目前尚不足以針對傳播方式、臨床特徵、嚴重及擴散程度或來源作出明確結論。

但他也表示，根據以前疾病經驗，尤其是其他冠狀病毒爆發的經驗，以及對中國疫情資訊的分析是可能發生人傳人。

世衛呼籲所有國家持續做好防備。並表示1月10日曾發布旅遊建議，認為目前沒有理由限制旅行或貿易。但如果情況升級，世衛組織會對前往的風險提供指導。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)22日將召集緊急委員會開會，聽取成員們的建議後，決定是否宣布將新型冠狀病毒感染肺炎(2019-nCoV)列為國際關注公共衛生緊急事件。