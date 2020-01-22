密大醫學教授：武漢肺炎傳播快 感染人數恐大大低估

武漢肺炎持續延燒。 圖／歐新社 分享 facebook

密西根大學醫學院教授、肺科及重症醫學部門代理主任史丹迪佛德(Ted Standiford)21日表示，中國湖北省武漢市的新型冠狀病毒引發的非典型肺炎疫情傳播比預期快速，且根據疾病模型分析，全球感染人數恐大大低估。

他說，儘管初步判斷該病毒導致的死亡率，應低於嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒(SARS)、中東呼吸綜合症冠狀病毒(MERS)，但此類病毒如何傳播、人際傳播的效率，還有該病毒的人畜共通病源等關鍵問題仍無解答，隨著中國春運即將到來，他說，現階段當務之急，是相關機構必須提高監測的有效性，並採取遏止病毒擴散的正確戰略。

史丹迪佛德透過電郵，向本報記者表示，武漢新型冠狀病毒(2019-nCoV)與SARS、MERS屬於同一病毒家族，這加遽了人們對這種新病毒大規模傳播可能性的擔憂；此外，與SARS和MERS類似，現有證據顯示，醫護人員在護理感染患者時也存在感染風險。

他說，到目前為止，武漢病毒引起的病情，不論死亡率與重症率均未如SARS與MERS嚴重，後兩類病毒的死亡率分別是10%與35%；不過，已有一些入院的武漢冠狀病毒患者，出現嚴重或危急病況。

他分析，自2019年12月31日第一個武漢冠狀病毒病例出現以來，至今已至少有307例確診，導致至少六人死亡，最初的病例與武漢的海鮮和野生動物市場有直接接觸，可見一開始是人畜共患病，接著便從動物傳播給人類，值得關注的是，因為許多病例是由於接觸了病者而造成，而不是從主要感染源染上病毒，因此已經證實該病毒會「人傳人」。

目前，北京、深圳、上海等多個城市均出現確診病例，另方面包括泰國、日本、台灣，以及美國也陸續出現病例，這些在中國以外地區的患者，經查均為來自中國的旅客；他表示，基於疫情的快速傳播，加上分析疾病模型，他認同英國研究人員陳述，實際感染人數恐大大低估，他說，估計目前全球至少已有1700人感染該病毒。

史丹迪佛德說，與任何可以在人體中複製的病毒一樣，病毒的突變會改變傳染性，從而造成極大的流行傳播風險，尤其在即將到來的中國農曆新年價期間，預計將有大批群眾搭車、搭飛機旅行，如何提高有效監測，提出正確對抗病毒散播戰略，將變得格外重要。