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武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

超級傳播者成疫情焦點 專家稱未出現但密切關注

2020-01-22 17:05中央社 台北22日電

中國傳染病專家鍾南山昨天針對武漢肺炎疫情表示，現在比較大的擔心是出現超級傳播者；中國國家衛生健康委員會邀請的專家今天則在記者會上表示，還沒有證據說出現了超級傳播者。

湖北省武漢市日前發生14名醫護人員感染新型冠狀病毒的情況，國家衛健委高級別專家組長鍾南山曾就此表示，出現醫務人員感染和人傳人感染的情況，是非常重要的標誌。

有報導說，感染這一群醫護人員的超級傳播者已經出現。

綜合陸媒報導，中國疾病預防控制中心主任高福今天在中國國家衛健委舉行的記者會上回覆相關問題時表示，對於此新型冠狀病毒還在不斷認識的過程中，所以還沒有證據說已經有超級傳播者，但是會密切關注。

他並舉例，中東呼吸症候群（MERS）在中東地區發生，當地並無發現有超級傳播者，可是到了南韓，有了一個超級傳播者，否則不會有180多個病人、38個死亡病例。

所謂「超級傳播者」是指一名具有極高傳染性的帶病者，比正常帶病者更容易傳染他人，導致疫情大規模爆發。

鍾南山21日在廣東省政府的新聞發布會上說，廣東目前針對武漢肺炎採取了有效措施，珠海和深圳的病例被傳染後，沒有聽說他們又傳染別人。他又說，「現在比較大的擔心是出現超級傳播者」。

對於超級傳播者是否已經出現，香港大學公共衛生學院副教授朱華晨20日接受陸媒新京報訪問時表示，如果一個人直接感染了很多人（如10人以上），這個人就可以被定義為超級傳播者，俗稱「毒王」。

在武漢醫護人員感染的例子裡，朱華晨認為，超級傳播者「很可能已經出現」，但也不能完全排除是醫護人員間互傳，而非全由單一病患傳染。

武漢市長周先旺21日接受央視採訪曾說明，發生在華中科技大學附屬協和醫院的交叉感染，是一名在腦神經外科而非傳染科的病人，他做完手術後發燒，有1名醫生、13名護士被感染。

武漢肺炎肺炎

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