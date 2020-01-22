親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
武漢肺炎疫情增
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
罷韓投票將成案
陳師孟監委辭職
政治
軍事
綜合

武漢肺炎疫情升溫 我女足不排除棄賽奧運資格賽

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

防疫專家鍾南山84歲再上武漢肺炎前線 一上高鐵累到睡

2020-01-22 16:19世界日報 中國新聞組／北京22日電

84歲鐘南山再戰防疫最前線兩張照片讓人肅然起敬。 取材自廣州日報
84歲鐘南山再戰防疫最前線兩張照片讓人肅然起敬。 取材自廣州日報
分享
武漢新型冠狀病毒的防治備受關注。中國著名呼吸病學專家、中國工程院院士鍾南山教授再次臨危受命，被稱為「抗擊非典第一人」的他出任國家衛健委高級別專家組組長。從廣州到武漢再到北京，連日來，他的工作和行程安排滿檔，近日被拍到在高鐵上累到睡著。

央視報導，針對武漢肺炎，鍾南山給出的建議：「我總的看法，就是沒有特殊的情況，不要去武漢。」但18日傍晚，84歲的他還是義無反顧地趕往武漢防疫最前線。

從廣州到武漢再到北京，連日來，實地了解疫情、研究防控方案、上發布會、連線媒體直播、解讀最新情況，鍾南山的工作和行程安排得滿滿噹噹。

鍾南山從深圳搶救完相關病例回到廣州，當天下午還在廣東省衛健委開會時，便接到通知要他馬上趕往武漢。當天的航班已經買不到機票了，助手匆匆幫他回家收拾東西，直接到廣東省衛健委會場跟他會合後便匆匆趕往廣州南高鐵站，擠上傍晚5時多開往武漢的高鐵。春運期間高鐵票緊張，臨時上車的他被安頓在餐車一角。一坐定，他便馬上拿出文件來研究。晚上，快11時到達住處，他又簡單聽取武漢方面的情況，一天工作和行程才算結束。

據報導，1月19日，鍾南山又從武漢趕往北京。上午開完會，又前往武漢金銀潭醫院和武漢疾控中心了解情況。中午來不及休息，下午開會到5時，鍾南山又從武漢登上飛往北京的航班。到達北京，他馬上趕往國家衛健委開會，回到酒店，凌晨2時才睡下。

另據觀察者網報導，2003年，66歲的鍾南山臨危受命，主持制訂中國急性傳染病診治指南，得到世界衛生組織的高度評價。這一次，鍾南山再次擔起重任。

他日前接受央視白岩松採訪，針對「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情」有關防控情況，回應民眾的關切。看到鏡頭前的鍾南山，人們不禁感嘆：17年過去了，鐘院士竟然一點沒變。有網友說：一點都看不出來。

當被問及為何自己能夠保持健康狀態時，鍾南山曾這樣回答：「運動對我保持身體健康起到關鍵作用。」他每周都會抽出三至四天下班後的時間，進行40至50分鐘運動。

北京高鐵

延伸閱讀

新加坡加強武漢肺炎防疫 2類病患皆須隔離

武漢肺炎引爆台「口罩之亂」　好市多搶剩空盒，...

因應武漢肺炎 海關啟動防疫物品快速通關

武漢形同封 愛國衛生運動成效引注目

相關新聞

整理包／武漢肺炎逾400例釀9死 美國出現首宗病例！疫情、預防方法一次看

2020-01-22 14:11

台商若在中國生病 指揮中心建議先在當地就醫

2020-01-22 17:16

武漢肺炎為何在一夜之間 公眾由恐慌變憤怒？

2020-01-22 17:08

首例！武漢大學中南醫院：以葉克膜技術成功救治1患者

2020-01-22 16:45

暫停武漢航線？交通部次長：2000名台商有返鄉的需求

2020-01-22 16:22

防疫再升級！野生動物、活禽 全面禁入武漢

2020-01-22 16:19

救援武漢肺炎疫情 金銀潭醫院醫護20天未休息

2020-01-22 16:19

「有種劫後餘生感覺」 武漢肺炎康復者憶22天搏鬥史

2020-01-22 16:19

防疫大作戰 陸教育部發文：學校非必要不舉辦聚集活動

2020-01-22 15:39

談武漢肺炎 李克強：須有力遏制疫情蔓延

2020-01-22 14:18

「避過疫情最後機會」 港專家倡：封鎖所有接壤內地口岸

2020-01-22 14:17

五年前就預言武漢肺炎？ 「瘟疫公司」玩家精準預測冠狀病毒2020再現

2020-01-22 14:17

防肺炎疫情！5航空公司武漢線免費改簽、退票

2020-01-22 14:14

武漢肺炎效應 N95口罩狂銷 藥房存貨一掃而光 連亞馬遜也斷貨

2020-01-22 14:11

大陸官方證實：武漢肺炎病毒來自野生動物

2020-01-22 13:59

武漢肺炎入侵澳門後香港超緊張 預留兩渡假營供隔離用

2020-01-22 13:53

飛中國旅客紛詢取消訂位 旅遊業憂「SARS噩夢」重現

2020-01-22 13:52

曼谷郵報：泰國已4個武漢肺炎確診病例 首見泰國籍病患

2020-01-22 13:48

SARS夢魘難忘 港人出門自動戴口罩

2020-01-22 13:44

要錢更要命！北韓禁所有外國遊客入境 防堵武漢肺炎

2020-01-22 13:34

中國最新研究：武漢肺炎病毒的宿主可能是果蝠

2020-01-22 13:24

美研發疫苗 恐緩不濟急

2020-01-22 13:16

追殺「超級傳播者」！更多湖北醫護人員院內感染武漢肺炎

2020-01-22 12:48

預防武漢肺炎！希爾頓飯店：武漢客可免費取消全球住宿

2020-01-22 12:02

韓專家：武漢肺炎傳染力 介於SARS與MERS之間

2020-01-22 11:52

武漢醫院人員全副武裝 病患錄影隨口「沒什麼大不了的」

2020-01-22 11:49

新加坡這樣防疫：到過中國的所有肺炎病患皆隔離

2020-01-22 11:45

武漢肺炎超級傳播者是否出現？ 陸否認稱未有證據

2020-01-22 11:39

武漢肺炎病毒來源確認：武漢市場非法銷售野生動物

2020-01-22 11:30

澳門現首宗武漢肺炎確診個案 患者曾逗留賭場

2020-01-22 11:24

疾病的隱喻：毒癮與肺炎 中共政宣的欺世謊言

2020-01-22 11:20

瞞報武漢肺炎疫情？ 陸國家衛健委稱「高度重視資訊公開」

2020-01-22 11:14

日本觀光業警戒武漢肺炎 箱根小店公告「禁止中國人進入」

2020-01-22 10:43

買不到兒童口罩 陸客憂武漢肺炎疫情比報導嚴重

2020-01-22 10:28

破400例！武漢肺炎最新統計 確診440例死亡9例

2020-01-22 10:19

陸人愛吃的「竹鼠」恐是武漢肺炎源頭！專家呼籲：不要吃野味

2020-01-22 10:16

防堵武漢肺炎 傳北韓暫拒觀光客入境

2020-01-22 10:12

15名醫務人員染武漢肺炎 武漢市長認對危害認識不高

2020-01-22 09:55

武漢肺炎蔓延 陸國家衛健委專家：病毒存在變異的可能

2020-01-22 09:30
看更多

熱門文章

台灣淪陷！疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

2020-01-21 18:08

整理包／武漢肺炎逾400例釀9死 美國出現首宗病例！疫情、預防方法一次看

2020-01-22 14:11

「對陸醫療沒信心」發燒拖9天不就醫！ 她返台確診武漢肺炎

2020-01-21 19:24

誇海口稱疫情「可防可控」 陸專家自己染上武漢肺炎

2020-01-21 19:50

武漢肺炎病毒來源確認：武漢市場非法銷售野生動物

2020-01-22 11:30

武漢肺炎源頭恐是這一味！海鮮是無辜的

2020-01-22 08:00

武漢肺炎進入美國 華盛頓州確診男子曾到武漢旅遊

2020-01-22 04:01

WSJ：台灣出現武漢肺炎病例 北京阻台灣加入世衛成焦點

2020-01-22 08:46

賴清德：1911創立那個中華民國已不存在 已在台灣新生

2020-01-22 10:47

「其實我也很怕」武漢肺炎前線醫爆哭 一線男星幫打氣

2020-01-22 09:29

武漢肺炎擴散 總統蔡英文宣布：暫停兩岸武漢旅遊團往來

2020-01-22 11:36

林佳龍：已要求國籍航空評估是否暫停武漢航線

2020-01-21 20:43

住家臨近海鮮市場 23歲武漢肺炎病癒者講述發病及治療經過

2020-01-22 09:18

武漢肺炎防疫 抗SARS專家：台灣關鍵期是接下來一兩周

2020-01-22 12:26

還有10團武漢團要來台玩 林佳龍：協調取消

2020-01-22 10:36

破400例！武漢肺炎最新統計 確診440例死亡9例

2020-01-22 10:19

國民黨太老了？看看這些黨國大老 當年引領風騷時有多年輕

2020-01-22 09:00

孫大千：韓國瑜功過可檢討 但選舉證明韓國瑜大於國民黨

2020-01-22 09:00

【重磅快評】連明示、暗示都不可以！蔡英文真的詞窮了

2020-01-21 17:46

台男去過武漢生病刻意隱滿旅遊史 護理師爆氣開嗆

2020-01-22 10:22

武漢肺炎陸確診309例9省市淪陷 武漢市施行「進出管控」

2020-01-21 22:48

朱立倫無意參選 江啟臣有望角逐國民黨主席

2020-01-22 02:11

國內第一例武漢肺炎確診病例 返國全程戴口罩就醫

2020-01-21 18:22

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

2020-01-22 16:03

武漢肺炎侵台 柯文哲批：不讓台灣參加WHO就是中國不對

2020-01-22 10:59

陸人愛吃的「竹鼠」恐是武漢肺炎源頭！專家呼籲：不要吃野味

2020-01-22 10:16

「決戰點在醫院」…武漢醫護爆群聚感染 恐不再只是有限度人傳人

2020-01-22 00:26

2名疑武漢肺炎病例檢驗 疾管署晚間6時提早公布結果

2020-01-21 17:35

台灣首例武漢肺炎確診後 好市多、各賣場口罩民眾狂搶

2020-01-21 22:05

賴清德喊話要合作 柯文哲冷回「喔，朕知道了」

2020-01-22 11:08

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

2020-01-21 18:07

香港專家：武漢肺炎超級傳播者很可能已經出現

2020-01-21 18:58

武漢肺炎侵台首例確診 同機46人嚴密監控

2020-01-22 00:34

中國最新研究：武漢肺炎病毒的宿主可能是果蝠

2020-01-22 13:24

我國證實確診首例武漢肺炎 專家：做好長期抗戰準備

2020-01-21 19:33

我國首例武漢肺炎個案狀況穩定 一名接觸者現咳嗽症狀

2020-01-22 14:54

世衛組織最新公布 武漢肺炎已「可持續性人傳人」

2020-01-21 18:45

武漢肺炎喚起SARS恐怖回憶 醫師曝：已做好不回家的打算

2020-01-22 13:43

台灣開始搶購口罩？ 藥師：別傻了！擔心反而免疫力下降

2020-01-22 14:14

武漢肺炎延燒 專家：新型冠狀病毒幾乎等於SARS

2020-01-22 10:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top