防疫專家鍾南山84歲再上武漢肺炎前線 一上高鐵累到睡

84歲鐘南山再戰防疫最前線兩張照片讓人肅然起敬。 取材自廣州日報 分享 facebook 武漢新型冠狀病毒的防治備受關注。中國著名呼吸病學專家、中國工程院院士鍾南山教授再次臨危受命，被稱為「抗擊非典第一人」的他出任國家衛健委高級別專家組組長。從廣州到武漢再到北京，連日來，他的工作和行程安排滿檔，近日被拍到在高鐵上累到睡著。

央視報導，針對武漢肺炎，鍾南山給出的建議：「我總的看法，就是沒有特殊的情況，不要去武漢。」但18日傍晚，84歲的他還是義無反顧地趕往武漢防疫最前線。

從廣州到武漢再到北京，連日來，實地了解疫情、研究防控方案、上發布會、連線媒體直播、解讀最新情況，鍾南山的工作和行程安排得滿滿噹噹。

鍾南山從深圳搶救完相關病例回到廣州，當天下午還在廣東省衛健委開會時，便接到通知要他馬上趕往武漢。當天的航班已經買不到機票了，助手匆匆幫他回家收拾東西，直接到廣東省衛健委會場跟他會合後便匆匆趕往廣州南高鐵站，擠上傍晚5時多開往武漢的高鐵。春運期間高鐵票緊張，臨時上車的他被安頓在餐車一角。一坐定，他便馬上拿出文件來研究。晚上，快11時到達住處，他又簡單聽取武漢方面的情況，一天工作和行程才算結束。

據報導，1月19日，鍾南山又從武漢趕往北京。上午開完會，又前往武漢金銀潭醫院和武漢疾控中心了解情況。中午來不及休息，下午開會到5時，鍾南山又從武漢登上飛往北京的航班。到達北京，他馬上趕往國家衛健委開會，回到酒店，凌晨2時才睡下。

另據觀察者網報導，2003年，66歲的鍾南山臨危受命，主持制訂中國急性傳染病診治指南，得到世界衛生組織的高度評價。這一次，鍾南山再次擔起重任。

他日前接受央視白岩松採訪，針對「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情」有關防控情況，回應民眾的關切。看到鏡頭前的鍾南山，人們不禁感嘆：17年過去了，鐘院士竟然一點沒變。有網友說：一點都看不出來。

當被問及為何自己能夠保持健康狀態時，鍾南山曾這樣回答：「運動對我保持身體健康起到關鍵作用。」他每周都會抽出三至四天下班後的時間，進行40至50分鐘運動。