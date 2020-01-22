「有種劫後餘生感覺」 武漢肺炎康復者憶22天搏鬥史

武漢肺炎疫情愈演烈，曾在金銀潭醫院就診的23歲患者王康（化名）已經出院。從去年12月24日感覺難受開始，到今年1月15日治癒出院為止，與病毒搏鬥22天期間，他經歷兩次轉院、血氧含量一度低至危險狀態，最終在金銀潭醫院確診並得到救治。

北京青年報微信公眾號「深一度」報導，王康在漢口火車站附近做銷售，沒去過海鮮市場，12月22日當天去逛過華南水果市場。

王康12月24日覺得身體不對勁，當時頭暈、頭痛、四肢無力、四肢痠痛，以為是感冒。第二天全身軟綿綿的，使不上力氣，他就去附近一個醫院治療。25日在醫院打了點滴，三天後，大概27日就連續高燒。

據報導，王康當時一直輸液，但症狀沒好轉，嚴重無力，走兩步就血氧特別低，呼吸困難，就是要躺著。

2日下午，協和醫院幫王康轉院到金銀潭醫院，開了個證明，說高度疑似肺炎，直接送到ICU，然後又轉到重症病房，他姊姊陪他住了十幾天。王康到金銀潭醫院第二天退燒，大概10日轉病房。

住院期間主要是輸液，還有打那種消炎、退燒之類的，主要是激活肺部活性。慢慢的他的血氧可以到90了，心率、血壓都正常以後，就把氧氣摘掉，把心電圖摘掉。

報導說，王康15日出院，剛出院時走幾步，腿上的肌肉還會抽筋，沒有什麼力氣，但身體一天比一天好，除了消化不太行外，就是說話有點氣喘吁吁，深呼吸有點困難。

王康說：「我都不怎麼玩手機，當時朋友說我可能是這個病，我說應該不會這麼倒楣的。說實話我是好了之後，在家裡看新聞，才意識到這個病的嚴重性，有種劫後餘生的感覺。」