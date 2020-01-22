救援武漢肺炎疫情 金銀潭醫院醫護20天未休息

直擊武漢金銀潭醫院：醫生20余天未調休，兄弟醫院醫護馳援。 取材自第一財經 分享 facebook 被命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）的武漢肺炎持續引發關注，位於武漢的金銀潭醫院也加強防控，禁止患者家屬以及其他閒雜無關人員進入住院部，每天定時為患者接收家屬提供的生活用品。有該院的醫師透露，自己和同事們每天都在醫院，已有20餘天未放假休息。此外，有某家大型醫院的護士表示，最近被安排到該院支援。

第一財經網報導，金銀潭醫院是湖北省、武漢市突發公共衛生事件醫療救治定點醫院，在此次疫情中，新型冠狀病毒感染的肺炎患者會送往金銀潭醫院集中收治。

在南樓住院部一樓電梯口可以看到，兩名醫護人員戴著口罩、穿好防護服等，全副武裝坐在電梯口，一名外賣人員送來快遞盒飯，地上堆積了許多礦泉水、盒飯等生活設施用品。由於疫情因素，住院部明顯加強了無關人員的防控，患者家屬均被保安請出院外，並禁止媒體拍攝。

金銀潭醫院一名醫師表示，該科室收治部分冠狀病毒肺炎患者，自己和同事們已20餘天未能放假休息，每天都在醫院忙碌上班。

一名自稱來自武漢市內一家大型醫院的護士表示，她是最近被安排前來支援該院的護理人員。據了解，目前武漢市內有約幾十名醫護人員前來該院支援幫助。

據武漢市衛健委官方微博21日稱，目前武漢市共有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，另有1名為疑似病例。

為確保醫務人員健康，武漢市就加強各類醫院的防控措施，嚴格控制醫院感染，強化醫務人員防護，關心關愛醫護人員等方面再次進行部署，加強對醫務人員健康的日常監測，對疑似病例及時進行檢測和救治。