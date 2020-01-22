飛中國旅客紛詢取消訂位 旅遊業憂「SARS噩夢」重現

武漢肺炎影響計畫出境華人，非直飛武漢仍考慮取消，旅遊業者觀望疫情，但仍有千禧年SARS讓眾多旅遊業者倒閉惡夢 記者賴蕙榆／攝影 分享 facebook

美國21日確診首名武漢肺炎患者，立即讓不少已安排出境、到中國出差或過春節的華人擔憂，致電旅行社取消出行計畫；一些旅遊業者擔憂，當年SARS病毒席捲全球後，導致旅行團停擺的情形再現，甚至造成業界裁員甚至歇業。

紐約國賓旅遊資深經理人邱Christy表示，21日接到三名客人致電詢問改簽或退票。她說，由於多數客人是計畫到中國其他城市旅遊，且航程未涉及武漢，她建議旅客持續觀望，不必隨意改動旅行計畫。

環宇假期旅行社負責人葉秋生表示，21日接到一名計畫飛往北京出差的乘客詢問，指北京已有不少武漢肺炎確診病例，考慮取消行程或與公司商量後換個城市落地；他建議，當前包括新疫情影響、各家航空公司所提供的資源等都還在初步階段，呼籲旅客先與代辦旅行社或與搭乘航空公司聯繫後，再做進一步打算。

旅行業者表示，2003年爆發的SARS病毒，曾讓紐約旅行團大停擺，他們十分擔心往年的噩夢重現。

邱Christy說，2003年爆發SARS疫情時，旅遊業者無奈下只能減少上班人力、放員工無薪假，以減少開支和損失，部分規模較小的旅行社甚至就此關門，「當時生意至少大跌一半，即使推出一元商務艙機位和免費升級頭等艙優惠，均無人敢搭」。

她也說，部分從中國經台灣轉飛紐約的班機，中間短暫休息時機組人員僅簡單收拾機艙，不會徹底進行消毒清潔，恐讓病毒有機會傳播。

CDC日前已在甘迺迪機場(JFK)等國際機場啟用篩檢機制，以便密切關注入境旅客是否出現發燒病徵；法拉盛酒店業者也分析，12月到3月是華人來美旅遊淡季，預計農曆春節前後旅客人數變化不大，近日中國航班機組人員也照常入駐酒店，尚無旅客取消訂房。