武漢肺炎效應 N95口罩狂銷 藥房存貨一掃而光 連亞馬遜也斷貨

隨著「2019新型冠狀病毒」(2019-nCoV)的武漢肺炎疫情在美國出現首例患者，皇后區法拉盛多家華裔藥房業者21日表示，N95口罩已經脫銷，其中3M等「明星品牌」已訂不到貨；有商家表示，N95口罩在今年春節期間代替了保健品，成為華裔民眾返中探親的「最佳伴手禮」，「不到五分鐘我們店裡的N95(口罩)被『搶』光了」。

羅斯福大道的健富中西藥房的藥劑師歐女士表示，武漢肺炎的疫情傳出後，前來詢問購買N95口罩的人數大增，當日店中僅存數十包該品牌的口罩，在五分鐘內就售罄；她說，上午N95口罩賣完後，立即在網上訂購30包，希望盡快可以補上空缺，「下午想再訂，但已經沒貨了」。

歐女士表示，多數詢問的客人計畫在近日返回中國探親，希望回國後可以送給親友預防肺炎疫情，「一些給自己用，一些送給親友，有新聞說『淘寶』好像都斷貨了」；她說，日前三個N95口罩售價約在八元左右，但不能確定這一類型口罩的日後售價，「我們必須等貨到後才能確定」。

39大道交緬街的安康寧大藥房，21日也迎來大批顧客詢問N95口罩，一名員工表示，她當日也下單訂購N95口罩，其中3M等較為熟知品牌的口罩，已無法找到貨源；在電商平台亞馬遜上，Prime會員須等到2月9日，才能通過兩天到貨的方式買到該品牌的N95口罩。

N95口罩熱銷也帶動普通口罩的銷售，Lady21藥妝店的老闆陳瑪麗表示，該店十幾個口罩當日也被搶購一空，聽聞顧客購買N95口罩的訴求後，她也尋求貨源希望盡快補貨；健富中西藥房緬街分店的員工廖女士表示，該店的普通口罩的銷量較平日也至少增加50%。

在緬街經營代理快遞公司的陳傑森(Jason Chen，姓名皆音譯)也瞄準商機，計畫從日本訂購N95口罩，運來紐約轉賣；但他21日晚表示，日本的N95口罩貨源已被搶空。