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防肺炎疫情！5航空公司武漢線免費改簽、退票

2020-01-22 14:14世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導

中國民用航空局21日宣布，各運輸航空公司除需做好武漢肺炎疫情防控，也應提供武漢班...
中國民用航空局21日宣布，各運輸航空公司除需做好武漢肺炎疫情防控，也應提供武漢班機或旅程涉及武漢線的乘客免費辦理退票業務。本報資料照片
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中國民用航空局21日宣布，各運輸航空公司除需做好武漢肺炎疫情防控，也應提供武漢班機或旅程涉及武漢線的乘客免費辦理退票業務；目前，在美國有駐點的廈航、南方、海南、國航、東航等中國航空公司以及香港國泰航空公司，21日紛紛宣布免費退票或改簽服務，但民眾仍需注意不同航空公司的適用航班日期不盡相同，也非全數免費處理。

廈門航空公司官網指出，凡在1月21日前購買1月1日至3月29日間，搭乘廈航731航班或其他MF共享航班，且航程涉及武漢的旅客，可再提出申請後於有效期間內免費改期一次，不收取手續費及艙位價差；此外，廈航也允許原先購買不可退票乘客申辦退票服務。

中國國際航空公司同樣受理免費退票與改簽服務，凡在1月31日前購買1月1日到3月29日間，搭乘國航或CA共享航班號，旅客可免費辦理退票，無須支付手續費；但限制乘客於期限內第一次改簽機票，可不受艙等和旅遊淡旺季價差免費更改，第二次改簽，則可能依情況收取費用。

東方航空公司則規定，21日前購買1月1日至3月29日客票者，無論搭乘東航或MU、FM共享航班，期限內可免費辦理退票，但只有第一次改簽為完全免費。

南方航空和海南航空只受理免費退票服務。去年暑假在紐約開設直達武漢航線的南方航空，規定旅行日期為1月15日至2月29日間，持有南航784票證、行程涉及武漢航段的乘客，無論購買客票是否允許退票，皆能在有效期限內免費辦理退票。

海南航空則針對中國國內航線和國際航班提供不同退票服務，限制購買1月15日至2月29日間海南航空、大新華航空的客票者，若搭乘中國國內航程須在七天內、國際航程須在14天內申請，才能免費辦理退票。

國泰航空則規定，1月21日前購買1月21日至2月15日客票者，都可免費辦理退票改簽兩項業務。

武漢肺炎肺炎

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