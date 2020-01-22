親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
武漢肺炎疫情增
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
罷韓投票將成案
陳師孟監委辭職
政治
軍事
綜合

雄三增程型試射：封鎖台海，嚇阻能力再提升？

武漢肺炎喚起SARS恐怖回憶 醫師曝：已做好不回家的打算

「避過疫情最後機會」 港專家倡：封鎖所有接壤內地口岸

2020-01-22 14:17世界日報 香港新聞組╱香港22日電

袁國勇(中)21日表示，新型冠狀病毒肺炎疫情或進入第三波傳染，即家庭和醫院傳播。...
袁國勇(中)21日表示，新型冠狀病毒肺炎疫情或進入第三波傳染，即家庭和醫院傳播。(中通社)
分享

針對近日內地新型冠狀病毒確診個案大增，醫生組織「杏林覺醒」成員、公院醫生黃任匡今早出席香港電台節目表示，深圳出現確診個案，反映病毒已經來到香港的家門，現時是香港避過疫情的最後機會，政府必須做好出入境口岸的把關工作，防止病毒傳入香港。

香港電台報導，黃任匡建議，政府可考慮封鎖所有與內地接壤的口岸，或至少要限制武漢旅客入境本港，直至疫情受控，但他相信這項措施的政治困難，大於實際操作困難。

疫情疑入第3波擴散 袁國勇憂社區大爆發

文匯報報導，曾前往武漢了解疫情的香港大學教授袁國勇昨日表示，估計疫情已進入第三波擴散，即病毒開始在家庭、醫院傳播，當務之急是採取足夠的防疫措施，阻止疫情傳播。醫管局決定加強監測，只要住院肺炎病人過去兩周曾到過內地，均須即時進行監測。

袁國勇指出，武漢肺炎首波疫情是由動物進入人體，第二波是散發至附近地區，一旦出現第三波疫情，情況就會與2003年時SARS類似，故當務之急是在未完全進入第三波前阻止疫情，防止病毒在社區大爆發。

數學模型研究：內地病例恐逾1300宗

武漢爆發新型冠狀病毒多時，北京官方公布，截至21日24時，確診病例440例，死亡9例，但香港大學醫學院世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉說，中心方面利用數學模型研究，截至1月17日，武漢最有可能出現1343名（眾數，mode）不明肺炎患者，而確診病例的平均數（mean）就為1680。他向媒體表示，倫敦帝國學院流行病學專家早前曾推算武漢可能有超過1700宗確診病例，這與中心方面的推算可以互相引證。

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

整理包／武漢肺炎逾400例釀9死 泰國確診增...

武漢肺炎讓人怕 台灣大車隊推寶寶防疫專車

武漢肺炎拉警報 台灣大車隊車內消毒全面升級

防疫備戰！華航：評估是否停飛 最快今天發布

相關新聞

防疫大作戰 陸教育部發文：學校非必要不舉辦聚集活動

2020-01-22 15:39

談武漢肺炎 李克強：須有力遏制疫情蔓延

2020-01-22 14:18

五年前就預言武漢肺炎？ 「瘟疫公司」玩家精準預測冠狀病毒2020再現

2020-01-22 14:17

防肺炎疫情！5航空公司武漢線免費改簽、退票

2020-01-22 14:14

武漢肺炎效應 N95口罩狂銷 藥房存貨一掃而光 連亞馬遜也斷貨

2020-01-22 14:11

整理包／武漢肺炎逾400例釀9死 泰國確診增至4例！疫情、預防方法一次看

2020-01-22 14:11

大陸官方證實：武漢肺炎病毒來自野生動物

2020-01-22 13:59

武漢肺炎入侵澳門後香港超緊張 預留兩渡假營供隔離用

2020-01-22 13:53

飛中國旅客紛詢取消訂位 旅遊業憂「SARS噩夢」重現

2020-01-22 13:52

曼谷郵報：泰國已4個武漢肺炎確診病例 首見泰國籍病患

2020-01-22 13:48

SARS夢魘難忘 港人出門自動戴口罩

2020-01-22 13:44

要錢更要命！北韓禁所有外國遊客入境 防堵武漢肺炎

2020-01-22 13:34

中國最新研究：武漢肺炎病毒的宿主可能是果蝠

2020-01-22 13:24

美研發疫苗 恐緩不濟急

2020-01-22 13:16

追殺「超級傳播者」！更多湖北醫護人員院內感染武漢肺炎

2020-01-22 12:48

預防武漢肺炎！希爾頓飯店：武漢客可免費取消全球住宿

2020-01-22 12:02

韓專家：武漢肺炎傳染力 介於SARS與MERS之間

2020-01-22 11:52

武漢醫院人員全副武裝 病患錄影隨口「沒什麼大不了的」

2020-01-22 11:49

新加坡這樣防疫：到過中國的所有肺炎病患皆隔離

2020-01-22 11:45

武漢肺炎超級傳播者是否出現？ 陸否認稱未有證據

2020-01-22 11:39

武漢肺炎病毒來源確認：武漢市場非法銷售野生動物

2020-01-22 11:30

澳門現首宗武漢肺炎確診個案 患者曾逗留賭場

2020-01-22 11:24

疾病的隱喻：毒癮與肺炎 中共政宣的欺世謊言

2020-01-22 11:20

瞞報武漢肺炎疫情？ 陸國家衛健委稱「高度重視資訊公開」

2020-01-22 11:14

日本觀光業警戒武漢肺炎 箱根小店公告「禁止中國人進入」

2020-01-22 10:43

買不到兒童口罩 陸客憂武漢肺炎疫情比報導嚴重

2020-01-22 10:28

破400例！武漢肺炎最新統計 確診440例死亡9例

2020-01-22 10:19

陸人愛吃的「竹鼠」恐是武漢肺炎源頭！專家呼籲：不要吃野味

2020-01-22 10:16

防堵武漢肺炎 傳北韓暫拒觀光客入境

2020-01-22 10:12

15名醫務人員染武漢肺炎 武漢市長認對危害認識不高

2020-01-22 09:55

武漢肺炎蔓延 陸國家衛健委專家：病毒存在變異的可能

2020-01-22 09:30

「其實我也很怕」武漢肺炎前線醫爆哭 一線男星幫打氣

2020-01-22 09:29

武漢肺炎蔓延口罩廠訂單暴增 業者：防護關鍵在密閉性

2020-01-22 09:26

住家臨近海鮮市場 23歲武漢肺炎病癒者講述發病及治療經過

2020-01-22 09:18

黃岡確診12例 湖北首次出現武漢以外城市感染病例

2020-01-22 09:15

疫情史上僅5次！世衛將檢視武漢肺炎 是否宣告公衛緊急事件受矚

2020-01-22 08:55

大陸武漢肺炎增至324例確診病例 死亡6例

2020-01-22 08:51

WSJ：台灣出現武漢肺炎病例 北京阻台灣加入世衛成焦點

2020-01-22 08:46

春節返鄉運量大！憂武漢肺炎疫情恐擴散 雙鐵繃緊神經

2020-01-22 08:40
看更多

熱門文章

台灣淪陷！疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

2020-01-21 18:08

整理包／武漢肺炎逾400例釀9死 泰國確診增至4例！疫情、預防方法一次看

2020-01-22 14:11

「對陸醫療沒信心」發燒拖9天不就醫！ 她返台確診武漢肺炎

2020-01-21 19:24

誇海口稱疫情「可防可控」 陸專家自己染上武漢肺炎

2020-01-21 19:50

武漢肺炎病毒來源確認：武漢市場非法銷售野生動物

2020-01-22 11:30

武漢肺炎源頭恐是這一味！海鮮是無辜的

2020-01-22 08:00

武漢肺炎進入美國 華盛頓州確診男子曾到武漢旅遊

2020-01-22 04:01

WSJ：台灣出現武漢肺炎病例 北京阻台灣加入世衛成焦點

2020-01-22 08:46

林佳龍：已要求國籍航空評估是否暫停武漢航線

2020-01-21 20:43

住家臨近海鮮市場 23歲武漢肺炎病癒者講述發病及治療經過

2020-01-22 09:18

賴清德：1911創立那個中華民國已不存在 已在台灣新生

2020-01-22 10:47

武漢肺炎擴散 總統蔡英文宣布：暫停兩岸武漢旅遊團往來

2020-01-22 11:36

「其實我也很怕」武漢肺炎前線醫爆哭 一線男星幫打氣

2020-01-22 09:29

還有10團武漢團要來台玩 林佳龍：協調取消

2020-01-22 10:36

破400例！武漢肺炎最新統計 確診440例死亡9例

2020-01-22 10:19

孫大千：韓國瑜功過可檢討 但選舉證明韓國瑜大於國民黨

2020-01-22 09:00

國民黨太老了？看看這些黨國大老 當年引領風騷時有多年輕

2020-01-22 09:00

武漢肺炎防疫 抗SARS專家：台灣關鍵期是接下來一兩周

2020-01-22 12:26

【重磅快評】連明示、暗示都不可以！蔡英文真的詞窮了

2020-01-21 17:46

武漢肺炎陸確診309例9省市淪陷 武漢市施行「進出管控」

2020-01-21 22:48

台男去過武漢生病刻意隱滿旅遊史 護理師爆氣開嗆

2020-01-22 10:22

朱立倫無意參選 江啟臣有望角逐國民黨主席

2020-01-22 02:11

國內第一例武漢肺炎確診病例 返國全程戴口罩就醫

2020-01-21 18:22

武漢肺炎侵台 柯文哲批：不讓台灣參加WHO就是中國不對

2020-01-22 10:59

「決戰點在醫院」…武漢醫護爆群聚感染 恐不再只是有限度人傳人

2020-01-22 00:26

陸人愛吃的「竹鼠」恐是武漢肺炎源頭！專家呼籲：不要吃野味

2020-01-22 10:16

2名疑武漢肺炎病例檢驗 疾管署晚間6時提早公布結果

2020-01-21 17:35

台灣首例武漢肺炎確診後 好市多、各賣場口罩民眾狂搶

2020-01-21 22:05

賴清德喊話要合作 柯文哲冷回「喔，朕知道了」

2020-01-22 11:08

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

2020-01-21 18:07

香港專家：武漢肺炎超級傳播者很可能已經出現

2020-01-21 18:58

武漢肺炎侵台首例確診 同機46人嚴密監控

2020-01-22 00:34

我國證實確診首例武漢肺炎 專家：做好長期抗戰準備

2020-01-21 19:33

世衛組織最新公布 武漢肺炎已「可持續性人傳人」

2020-01-21 18:45

武漢肺炎擴散 陸民嚴厲質疑當地官方曾企圖隱瞞

2020-01-21 20:51

疫情史上僅5次！世衛將檢視武漢肺炎 是否宣告公衛緊急事件受矚

2020-01-22 08:55

武漢肺炎延燒 專家：新型冠狀病毒幾乎等於SARS

2020-01-22 10:57

中國最新研究：武漢肺炎病毒的宿主可能是果蝠

2020-01-22 13:24

武漢「封城」防疫 備兩千張病床應戰

2020-01-22 00:30

武漢肺炎擴大！ 出遊日、韓、泰「如何買口罩」？

2020-01-21 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top