「避過疫情最後機會」 港專家倡：封鎖所有接壤內地口岸

袁國勇(中)21日表示，新型冠狀病毒肺炎疫情或進入第三波傳染，即家庭和醫院傳播。(中通社) 分享 facebook

針對近日內地新型冠狀病毒確診個案大增，醫生組織「杏林覺醒」成員、公院醫生黃任匡今早出席香港電台節目表示，深圳出現確診個案，反映病毒已經來到香港的家門，現時是香港避過疫情的最後機會，政府必須做好出入境口岸的把關工作，防止病毒傳入香港。

香港電台報導，黃任匡建議，政府可考慮封鎖所有與內地接壤的口岸，或至少要限制武漢旅客入境本港，直至疫情受控，但他相信這項措施的政治困難，大於實際操作困難。

疫情疑入第3波擴散 袁國勇憂社區大爆發

文匯報報導，曾前往武漢了解疫情的香港大學教授袁國勇昨日表示，估計疫情已進入第三波擴散，即病毒開始在家庭、醫院傳播，當務之急是採取足夠的防疫措施，阻止疫情傳播。醫管局決定加強監測，只要住院肺炎病人過去兩周曾到過內地，均須即時進行監測。

袁國勇指出，武漢肺炎首波疫情是由動物進入人體，第二波是散發至附近地區，一旦出現第三波疫情，情況就會與2003年時SARS類似，故當務之急是在未完全進入第三波前阻止疫情，防止病毒在社區大爆發。

數學模型研究：內地病例恐逾1300宗

武漢爆發新型冠狀病毒多時，北京官方公布，截至21日24時，確診病例440例，死亡9例，但香港大學醫學院世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉說，中心方面利用數學模型研究，截至1月17日，武漢最有可能出現1343名（眾數，mode）不明肺炎患者，而確診病例的平均數（mean）就為1680。他向媒體表示，倫敦帝國學院流行病學專家早前曾推算武漢可能有超過1700宗確診病例，這與中心方面的推算可以互相引證。